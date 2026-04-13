María Micheo busca acercarse al título mundial ante Nat Dove en la cartelera de Jake Paul

María "La Imparable" Micheo tiene una cita importante marcada en el calendario. La boxeadora guatemalteca se enfrentará este viernes 17 de abril a la estadounidense Nat Dove en la categoría minimosca, como parte de la cartelera MVP 02 impulsada por Jake Paul, quien en los últimos años ha apostado por darle mayor visibilidad al boxeo femenino a través de su promotora Most Valuable Promotions.

El combate representa una oportunidad estratégica para la pugilista nacional. Una victoria sobre Dove le permitiría escalar posiciones en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo y acercarse a una eventual disputa por el título mundial indiscutido de la división minimosca, actualmente en poder de la estadounidense Gabriela Fundora. Micheo llega a este compromiso con un récord profesional de 14 victorias, ocho por la vía del nocaut, y seis derrotas.

La boxeadora permaneció en California hasta el 12 de abril y este lunes viaja a Nueva York para una semana cargada de actividades. La conferencia de prensa está programada para el 15 de abril y el pesaje oficial para el 16, un día antes del combate que podría ser uno de los más importantes de su carrera profesional.

Una atleta que va más allá del ring

La trayectoria de Micheo incluye momentos históricos para el boxeo guatemalteco. En 2021 alcanzó el primer lugar del ranking mundial en su categoría, el mismo año en que fue incluida en el listado de Forbes Centroamérica como una de las 100 mujeres más poderosas de la región, un reconocimiento que refleja su impacto tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

Micheo prepara otro proyecto que va más allá del boxeo. El 24 de abril presentará su libro Una vida, mil caídas… y una decisión: seguir, una obra en la que comparte una mirada personal sobre su trayectoria, sus derrotas y los aprendizajes que han marcado su camino en el deporte, planteando una narrativa centrada en la resiliencia y la constancia.

Con este nuevo combate y sus proyectos personales en marcha, María Micheo se mantiene como una de las figuras más representativas del boxeo guatemalteco en una etapa en la que busca recuperar su lugar en la élite de la categoría minimosca y acercarse a la disputa del título mundial que se le escapó en años anteriores.