Alejandra Higueros y César Aguilar clasifican a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El taekwondo guatemalteco sigue brillando, Alejandra Higueros y César Aguilar clasificaron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este sellando su boleto a la cita multideportiva en la modalidad de poomsae. La competencia fue disputada en el Pabellón de Esgrima en República Dominicana, donde ambos atletas demostraron el nivel que los ha posicionado entre los mejores del continente.

Higueros, quien ocupa el tercer lugar del ranking mundial tanto en freestyle como en poomsae reconocido, firmó una actuación de alto nivel al finalizar primera en la clasificatoria con una puntuación de 8.466 puntos. La guatemalteca volvió a confirmar por qué es considerada una de las referentes del taekwondo regional, ejecutando con precisión y control en cada movimiento.

César Aguilar, ubicado en el puesto 18 del ranking mundial, también aseguró su clasificación con una actuación sólida que lo llevó al segundo lugar con 8.350 puntos en una prueba donde el primer lugar de la clasificación general fue para el mexicano William Arroyo. Ambos atletas son guiados por el entrenador David Siliezar, pieza clave en su preparación y desarrollo.

Un clasificatorio exitoso para Guatemala

Los resultados de Higueros y Aguilar se suman a las clasificaciones ya obtenidas por el equipo guatemalteco en la modalidad de kyorugi, lo que refleja un clasificatorio integral y exitoso para el taekwondo nacional en sus distintas modalidades.

Por la tarde de este mismo viernes, ambos atletas tienen actividad adicional en el Dominicana Open, una competencia de categoría G1 que otorga puntos para el ranking mundial, donde Guatemala buscará seguir sumando en una jornada cargada de compromisos de alto nivel.

El camino hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputarán entre el 24 de julio y el 8 de agosto, avanza con pasos firmes para el taekwondo guatemalteco, que llega a la cita regional con varios atletas clasificados y con el respaldo de actuaciones que demuestran su crecimiento dentro de la élite del continente.