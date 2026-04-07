¡Top 3 del mundo! Alejandra Higueros está entre las mejores del ranking de taekwondo y apunta a Santo Domingo 2026

Alejandra Higueros escribió su nombre en la historia del deporte guatemalteco al posicionarse en el tercer lugar del ranking mundial de poomsae reconocido en taekwondo, confirmando que Guatemala tiene a una de las mejores del planeta en esta disciplina. El logro no es fruto de la casualidad sino de años de trabajo, disciplina y una presencia constante en el circuito internacional que la han llevado a competir de tú a tú con las grandes potencias del mundo.

La más reciente actualización del ranking de World Taekwondo confirma que Higueros ocupa la tercera posición mundial en freestyle femenino, colocándola apenas por detrás de atletas de Corea del Sur y Europa, potencias tradicionales del taekwondo mundial. A eso se suma su presencia entre las mejores en poomsae reconocido, lo que demuestra una versatilidad poco común dentro del alto rendimiento internacional.

La trayectoria de Higueros respalda este posicionamiento. En los últimos meses acumuló medallas en torneos internacionales en Alemania, Bulgaria y Estados Unidos, además de haber sido nombrada Mejor Atleta Femenina de Poomsae en América 2025, un reconocimiento que valida su consistencia y liderazgo dentro de la disciplina a nivel continental.

Raking Mundial de la disciplina de Poomsae donde la guatemalteca se posiciones entre las mejores 3 del mundo. (Foto Prensa Libre: World Taekwondo).

Guatemala apunta a Santo Domingo 2026

La atleta guatemalteca llega en su mejor momento al clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputará el 9 y 10 de abril en la capital dominicana. Junto al resto de la Selección Nacional de taekwondo, Higueros buscará asegurar su plaza tanto en poomsae como en kyorugui tras una preparación de alto nivel que la tiene como una de las principales referentes del equipo chapín.

El logro de Higueros también refleja algo más grande que un resultado individual. Guatemala tiene más de una atleta dentro del top 5 mundial en taekwondo, lo que evidencia un proceso deportivo sólido y sostenido en el tiempo que ha convertido al país en protagonista del escenario internacional de la disciplina.

En un deporte donde las potencias asiáticas y europeas dominan históricamente, ver a una atleta guatemalteca en el podio del ranking mundial es una señal clara de que el talento chapín tiene nivel para competir en la élite. Alejandra Higueros no solo representa a Guatemala, sino que se convierte en un referente para las nuevas generaciones que ven en ella un ejemplo tangible de lo que se puede lograr con disciplina y constancia.