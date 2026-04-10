Ana Sofía Robles se corona campeona del Centroamericano de Ciclismo en ruta juvenil femenina

Ana Sofía Robles le dio a Guatemala una medalla de oro este viernes 10 de abril en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo en Ruta 2026, que se disputa en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. La pedalista originaria de Quetzaltenango, completó los 72 kilómetros del recorrido entre el Parque de Liberia, Cañas y la Iglesia de Tilarán en un tiempo de 2:50:00, superando a la costarricense Fátima Elizondo que llegó 13 segundos después y su compatriota Alison Rodas que se quedó con el bronce.

La victoria no fue sencilla. Las condiciones climáticas pusieron a prueba a todas las competidoras durante el recorrido. "La verdad que no me esperaba ganar, luchamos mucho con el viento, había mucho viento y también mucho calor, pero fue un trabajo en equipo y gracias a Dios se logró", reconoció Robles tras cruzar la meta como campeona centroamericana en la prueba.

El trabajo coordinado entre las guatemaltecas fue clave para el resultado. "Alison y yo nos pusimos de acuerdo en la subida, el viento nos movía de carril pero en el sprint yo di todo lo que tenía", explicó la campeona, destacando la labor colectiva que terminó dándole a Guatemala no solo el oro sino también el bronce de la jornada.

La ciclista guatemalteca Ana Sofía Robles completó los 72 kilómetros en 2:50:00 y subió a lo más alto del podio en Costa Rica. (Foto Prensa Libre: Cortesía FECOCI).

Un podio con sabor guatemalteco

Alison Rodas completó el podio en el tercer lugar con un tiempo de 2:50:29, apenas 29 segundos detrás de su compatriota, lo que representó un gran resultado para el ciclismo guatemalteco al colocar dos atletas nacionales en el podio de la prueba juvenil femenina. Kimberly Santizo fue la tercera guatemalteca en competencia y finalizó en la séptima posición con un tiempo de 3:00:48.

Esta victoria llega un día después de que Ana Sofía Robles ya había subido al podio en la prueba de contrarreloj juvenil femenina, donde conquistó la medalla de bronce para Guatemala en el arranque del campeonato. Un inicio de competencia que posiciona a las ciclistas chapinas como una de las delegaciones más destacadas del evento regional.

El Campeonato Centroamericano de Ruta 2026 continúa este sábado y domingo con las pruebas élite femenina, Sub-23 masculina y élite masculina, donde Guatemala seguirá buscando representación en el podio de una competencia que reúne a delegaciones de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.