Sergio Chumil abandona la Vuelta a Cataluña 2026 en la penúltima etapa

La participación de Sergio Chumil en la Vuelta a Cataluña 2026 llegó a su fin este sábado de manera prematura. El ciclista originario de Tecpán fue uno de los siete ciclistas que no lograron completar la sexta y penúltima etapa de la prueba, disputada entre Berga y el Santuario de Queralt en un recorrido de 158.2 kilómetros de alta exigencia montañosa.

Hasta el momento no se han revelado las razones específicas que llevaron al abandono del guatemalteco, dejando abierta la incógnita sobre si se trató de fatiga acumulada, problemas físicos o alguna incidencia durante el trayecto. La dureza del recorrido explica en parte los siete abandonos registrados en la jornada, una de las más demandantes de toda la edición 105 de la Volta.

El desenlace contrasta con su participación en la edición anterior, cuando Chumil logró finalizar la exigente prueba con un rendimiento destacado que lo consolidó como una de las promesas del ciclismo guatemalteco en el pelotón internacional. En esta ocasión, la fortuna no estuvo de su lado en los tramos finales de una carrera que exigió al máximo a todos los participantes.

Su recorrido etapa por etapa en la vuelta

Etapa 1 (23 de marzo) Sant Feliu de Guíxols: Completó el recorrido en la posición 81, a 1:25 del ganador Dorian Godon, manteniéndose firme en el grupo principal.

Etapa 2 (24 de marzo) Figueres-Banyoles: Sumó otra jornada sólida y mejoró hasta el puesto 79 de la clasificación general, a 1:35 del líder.

Etapa 3 (25 de marzo) Mont-roig del Camp-Vila-seca: En una etapa montañosa y calurosa, terminó en la posición 125, retrocediendo hasta el puesto 88 de la general, a 4:11 del líder.

Etapa 4 (26 de marzo) Mataró-Camprodon: Completó la jornada en la posición 113, aunque logró escalar hasta la casilla 82 de la general, a 4:38 del líder.

Etapa 5 (27 de marzo) La Seu d'Urgell-Coll de Pal: En la etapa reina del recorrido, con cinco puertos de montaña y final en alto a más de 2,100 metros de altitud, cruzó la meta en la posición 83, a 28:37 del ganador Jonas Vingegaard, ubicándose en el puesto 90 de la general a 32:40 del nuevo líder danés.

Etapa 6 (28 de marzo) Berga-Queralt: Abandonó la competencia en los tramos finales de la jornada, siendo uno de los siete ciclistas que no lograron cruzar la meta.

Captura de la clasificación de la etapa 6. 7 ciclistas entre ellos el guatemalteco Sergio Chumil no pudieron completar la etapa. (Foto Prensa Libre: Volta Ciclista a Ctalunya oficial).

A pesar del abandono, la presencia de Chumil en una competencia del nivel de la Vuelta a Cataluña sigue siendo significativa para el ciclismo guatemalteco y evidencia su crecimiento en el circuito europeo. El tecpaneco había llegado a esta prueba con un inicio de temporada prometedor, tras lograr un séptimo lugar en la Clásica Terres de l'Ebre a solo siete segundos del ganador.

Con la vista puesta en los próximos compromisos, el objetivo del equipo Burgos-BH para Chumil sigue siendo la Vuelta a España 2026, que se disputará entre agosto y septiembre. Una meta que el escarabajo guatemalteco seguirá persiguiendo con el trabajo y la constancia que lo han llevado a competir en las mejores carreras del ciclismo europeo.