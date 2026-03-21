Sergio Chumil destaca en la Clàssica Terres de l’Ebre y llega con confianza a la Vuelta a Cataluña

Sergio Chumil protagonizó una destacada actuación este sábado en la Clàssica Terres de l'Ebre 2026, prueba del calendario UCI Europe Tour disputada sobre un exigente recorrido de 175.5 kilómetros en la provincia de Tarragona, España. El ciclista guatemalteco cruzó la meta en la séptima posición, a solo 7 segundos del ganador y compañero de equipo José Manuel Díaz del Burgos Burpellet BH.

Para Chumil, esta carrera marcó su regreso a la competencia tras cuatro semanas de ausencia, luego de su destacada participación en la Vuelta a Andalucía 2026, donde finalizó como el mejor latinoamericano y el mejor corredor de su equipo. La prueba de este sábado representa su quinta carrera de la temporada y una señal clara de su buen momento físico.

El resultado es especialmente significativo de cara a lo que viene. Chumil se mostró muy sólido en las rampas más exigentes del recorrido y llegó al último kilómetro junto a sus compañeros Díaz y Jesús Herrada, lo que refleja el nivel del guatemalteco dentro de uno de los equipos más competitivos del pelotón europeo. Este lunes 23 de marzo arranca la Vuelta a Cataluña, donde el chapín buscará ratificar su forma.

La victoria fue para el español José Manuel Díaz, quien remató el trabajo colectivo del Burgos Burpellet BH en el selectivo final en ascenso para imponerse por delante de Jon Agirre del Euskaltel-Euskadi y Urko Berrade del Kern Pharma. El equipo de Chumil dominó la carrera en los momentos decisivos y colocó a tres corredores entre los siete primeros clasificados.

El recorrido estuvo marcado por una batalla constante desde el inicio. Varios intentos de escapada animaron la prueba, pero el control ejercido por los equipos favoritos neutralizó las fugas a falta de 39 kilómetros para la meta, dejando el desenlace para los mejores escaladores del pelotón en la subida final.

Con este resultado, Sergio Chumil sigue consolidándose como el ciclista guatemalteco más destacado del momento en el pelotón europeo. Su capacidad para competir en carreras de máximo nivel y medirse ante la élite mundial lo posiciona como una de las figuras más importantes del deporte chapín en la actualidad.