Sergio Chumil apunta a la Vuelta a España 2026 con el Burgos Burpellet BH

El equipo español fue invitado por octava ocasión a la ronda ibérica, que se correrá del 22 de agosto al 13 de septiembre con inicio en Mónaco y final en Granada.

El entrenador del Burgo BH tendrá que elegir a sus mejores ocho corredores para la Vuelta a España y Sergio Chumil es uno de los candidatos para estar en una de las tres vueltas grandes en el mundo. (Foto Prensa Libre: Burgos Burpellet BH).

El Burgos Burpellet BH, equipo donde milita el ciclista guatemalteco Sergio Chumil, fue confirmado este viernes 30 de enero por octava ocasión como uno de los equipos invitados a la Vuelta a España 2026, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre, con inicio en el Principado de Mónaco y final en Granada, España.

La invitación abre nuevamente la posibilidad para Sergio Chumil, quien buscará integrar el grupo de ocho corredores del Burgos Burpellet BH que disputará la carrera, lo que significaría su segunda participación en una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

“No hay palabras para describir la emoción de ver a mi equipo invitado nuevamente a esta gran vuelta. Ahora toca seguir dando el 100 %, con la mirada firme en el objetivo”, declaró el ciclista guatemalteco.

El equipo español, dirigido por Julio Andrés Izquierdo, recibió una de las dos invitaciones oficiales otorgadas por la organización de la prueba, asegurando su presencia en el principal objetivo de la temporada. El Burgos Burpellet BH finalizó en el puesto 27 del ranquin UCI por equipos, condición que lo posicionó como uno de los UCI ProTeams invitados.

En la edición anterior de la Vuelta a España, el Burgos Burpellet BH tuvo una actuación destacada, con protagonismo de los corredores Sergio Chumil, Mario Aparicio, Hugo de la Calle y José Luis Faura, quienes fueron activos en fugas, llegadas al sprint y etapas de alta montaña.

La Vuelta a España 2026, en su edición 81, contará con 21 etapas y un recorrido que atravesará Mónaco, Francia, Andorra y España, con varias jornadas de alta montaña y contrarreloj decisivas. El cierre será en Granada, con un circuito final alrededor de la Alhambra, donde se coronará al campeón el 13 de septiembre.

