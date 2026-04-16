María Micheo pelea en Nueva York: fecha, hora y dónde ver el combate ante Natalie Dove

María "La Imparable" Micheo tiene una cita en el ring este viernes 17 de abril en el Infosys Theater, del Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York. La boxeadora guatemalteca enfrentará a la estadounidense invicta Natalie Dove en la categoría minimosca de 112 libras y abrirá la cartelera principal del evento MVPW-02, organizado por Most Valuable Promotions, la promotora del creador de contenido y también boxeador Jake Paul, quien ha apostado por dar visibilidad al boxeo femenino a nivel internacional.

Micheo llega a este combate en un gran momento. La boxeadora de Guatemala completó cinco semanas de campamento intensivo bajo la dirección de su entrenadora Marisol Rhoesa, con enfoque en el trabajo físico y técnico necesario para competir dos categorías por encima de su peso natural. "Soy la imparable y nada me detiene. Vamos a dar un excelente trabajo para todos los guatemaltecos", afirmó la guatemalteca en entrevista con Prensa Libre, previo al combate.

La pelea ante Dove, una boxeadora joven e invicta con siete peleas profesionales y amplio recorrido amateur, no tiene título en juego, pero representa un paso importante en el ranking del CMB. Una victoria le permitiría a Micheo escalar posiciones y acercarse a una nueva oportunidad por el título mundial en alguna de las tres categorías en las que está dispuesta a competir: 105, 108 o 112 libras.

Los datos de la pelea

Fecha: Viernes 17 de abril de 2026

Viernes 17 de abril de 2026 Hora Guatemala: 8:00 PM

8:00 PM Hora Nueva York: 10:00 PM

10:00 PM Lugar: Infosys Theater, Madison Square Garden, Nueva York

Infosys Theater, Madison Square Garden, Nueva York Dónde ver: ESPN, Disney+ Plus plan Premium y a través de YouTube en el canal de Most Valuable Promotions.

Maria Micheo posa desde Nueva York previo al combate ante Nat Dove el próximo 17 de abril. (Foto Prensa Libre: Cortesía Maria Micheo).

Una cartelera de alto nivel

El evento MVPW-02 promete una noche memorable para el boxeo femenino mundial. El combate estelar de la velada enfrentará a Alycia "The Bomb" Baumgardner, campeona unificada de peso superpluma con registro de 17-1 y 7 KOs, contra la contendiente Bo Mi Re Shin con 19-3-3 y 10 KOs,en un duelo de diez asaltos. El evento coestelar contará con la presencia de Shadasia "The Sweet Terminator" Green, campeona unificada de MVP en peso supermediano con registro de 16-1 y 11 KOs.