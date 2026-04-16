Lester Martínez recibe reconocimiento y asegura que buscará ser campeón absoluto e indiscutido

El boxeador guatemalteco Lester Martínez recibió este jueves 16 de abril la Orden Presidencial en reconocimiento a su reciente logro como campeón mundial interino, durante un acto oficial en el que reafirmó su objetivo de conquistar dos títulos mundiales más y consolidarse como campeón absoluto e indiscutido.

Durante su intervención, el púgil agradeció el respaldo recibido y destacó el significado del momento. “Siempre es un gusto poder estar con las personas que creyeron en ti. Siempre es un gusto estar con personas que te suman a lo positivo. Siempre es un gusto estar acá, entre chapines”, expresó.

Martínez aseguró que el título obtenido representa una puerta para alcanzar metas mayores. “Hoy, poco que decir y mucho que hacer, porque este bendito título nos da la oportunidad hacia más cosas, a cosas más grandes”, afirmó ante los asistentes al evento encabezado por el presidente Bernardo Arévalo.

El deportista también reconoció el apoyo de las autoridades. “Solo me queda agradecer, presidente, vicepresidenta, muchas gracias por su apoyo. Gracias por el cariño”, dijo, al tiempo que subrayó que su logro refleja el esfuerzo colectivo de los guatemaltecos. “Así como yo, hay más chapines rompiéndose el lomo para sacar adelante el país. Y no solo en el deporte, en todo, en la vida cotidiana, en la salud, en muchas cosas”, añadió.

En ese contexto, destacó el orgullo que representa su título. “Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos la oportunidad de decir, con todo el orgullo del mundo, sin ser egoísta: Guatemala tiene campeón mundial. Guatemala tiene campeón mundial interino”, manifestó.

El boxeador reiteró sus aspiraciones deportivas y dejó claro que su meta es seguir avanzando en el boxeo profesional. “Les digo que pronto Guatemala va a tener un campeón mundial absoluto. Y después Guatemala va a tener un campeón mundial indiscutido”, aseguró.

Originario de San Benito, Petén, Martínez recordó el camino recorrido para alcanzar el campeonato. “Lo que en algún momento de la vida dijimos: un día voy a ser campeón del mundo. El 21 de marzo del 2026, Lester Martínez hizo realidad sus sueños”, expresó.

Asimismo, resaltó el impacto personal y familiar del logro. “Por supuesto que hizo realidad el sueño de toda mi familia. Como lo dije: mamá, papá, tu hijo es campeón del mundo”, indicó.

Durante su discurso, el atleta también hizo un llamado a la población a mantener la fe y la confianza en sus objetivos. “Créanme que las palabras tienen poder. Lo que ustedes dicen tiene poder. Lo que ustedes hacen tiene poder”, afirmó.

En ese sentido, recordó cómo desde tiempo atrás repetía su objetivo de ser campeón. “Cuando alguien me decía cualquier cosa, yo, por molestarles, decía: voy a ser campeón mundial. ¿Qué vas a hacer? Voy a ser campeón mundial”, relató.

Martínez insistió en la importancia de la actitud y la convicción para alcanzar metas. “Si vamos a hacer algo para bien de nosotros o para bien de los demás, vamos a hacerlo con fe. Y que su fe sea más grande que sus miedos”, señaló.

Finalmente, el boxeador expresó su deseo de contribuir a una mejor Guatemala y compartió una aspiración personal más allá del deporte. “Uno de mis sueños es ver a una Guatemala feliz. Uno de mis sueños es una Guatemala mejor. ¿Y por qué no? Uno de mis sueños también es que el país de Guatemala sea tan envidiable como lo es el país de El Salvador”, concluyó.

“Hoy, en nombre del pueblo de Guatemala, reconocemos a Lester Martínez, un campeón que pelea con disciplina y con el corazón puesto en Guatemala. Sabemos que tu vida, tu talento, y tu esfuerzo, continuará dándonos grandes alegrías”, escribió por su parte Arévalo en sus redes sociales.

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