Costa Rica vs. Guatemala: lo que necesita la Bicolor para clasificar en la eliminatoria Concacaf W

La Selección Femenina de Guatemala se quedó en la segunda posición del Grupo C de la eliminatoria Concacaf W tras la goleada histórica de Costa Rica sobre Islas Caimán este viernes. Las ticas aplastaron 21-0 a su rival en el Estadio Alejandro Morera Soto, resultado que las catapultó al liderato del grupo con una diferencia de goles de +30, superando a Guatemala que también suma nueve puntos pero con un saldo de +22. El panorama es claro para la Bicolor: solo vale la victoria.

La goleada costarricense fue protagonizada especialmente por Priscila Chinchilla, delantera del Atlético de Madrid que anotó siete goles en el partido, mientras que María Salas y Raquel Rodríguez firmaron tripletes cada una. Con este resultado, Costa Rica registró la goleada más abultada del torneo hasta el momento, superando incluso el 13-0 que Guatemala le había propinado a Islas Caimán en su propia participación en la fase de grupos.

Ambas selecciones llegan al duelo decisivo con nueve puntos y puntaje perfecto en sus tres partidos anteriores. Guatemala venció 4-1 a Bermuda, 6-0 a Granada y 13-0 a Islas Caimán, mientras que Costa Rica superó 1-2 a Granada, 8-0 a Bermuda y 21-0 a Islas Caimán. La diferencia de goles es la única variable que separa a los dos equipos, lo que convierte el partido del 18 de abril en un duelo de todo o nada para la Bicolor.

Lo que necesita Guatemala para clasificar

Únicamente el primer lugar del grupo avanza para unirse a Estados Unidos y Canadá en el Campeonato W de la Concacaf, torneo que otorgará boletos hacia el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ante este escenario, Guatemala no tiene margen de error y deberá salir a buscar la victoria desde el primer minuto en su visita al Estadio Nacional de San José.

Un empate o una derrota dejaría a la Bicolor fuera de la siguiente fase sin importar el marcador, por lo que el enfoque del cuerpo técnico guatemalteco estará puesto únicamente en conseguir los tres puntos. La Bicolor ya inició su concentración en el Centro de Alto Rendimiento y viajará a Costa Rica en los próximos días para preparar el duelo más importante de su eliminatoria.

Para este partido decisivo, Guatemala contará con figuras de experiencia internacional como Ana Lucía Martínez y Aisha Solórzano, dos de las referentes del equipo chapín que militan en la Liga MX Femenina y que llegan en un gran momento de forma. El duelo del 18 de abril en San José promete ser uno de los partidos más importantes de la historia reciente del fútbol femenino guatemalteco.