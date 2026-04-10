Costa Rica toma el liderato y obliga a Guatemala a ganar para clasificar

La Selección Femenina de Costa Rica firmó una victoria histórica la noche de este viernes al golear 21-0 a su similar de Islas Caimán, en un partido correspondiente al clasificatorio del Torneo W de Concacaf.

El encuentro, disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto, fue dominado de principio a fin por el conjunto tico, ante un rival caribeño que nunca logró competir frente a la intensidad, jerarquía y poder ofensivo de las locales.

Con este resultado, Costa Rica se coloca en el primer lugar del Grupo C con nueve puntos y una diferencia de goles de +30, superando por diferencia a Guatemala, que ocupa la segunda posición con las mismas unidades, pero con un saldo de +22. De esta manera, el cuadro chapín queda obligado a vencer a las ticas si quiere arrebatarles el boleto a la siguiente fase.

La goleada comenzó temprano. Al minuto 9, Valeria del Campo abrió el marcador con un potente disparo de larga distancia. Un minuto después, Priscila Chinchilla marcó el 2-0. Al 12’, Mariana Benavides amplió la cuenta con un tiro libre, y al 19’, Raquel Rodríguez firmó el 4-0 tras un rebote.

El dominio continuó con goles de Sheika Scott al 22’ y de Rodríguez al 23’. Benavides anotó al 33’, mientras que Chinchilla cerró el primer tiempo con dos goles al 38’ y 40’, para el 9-0 al descanso.

Sin piedad en el complemento

En el segundo tiempo, Costa Rica mantuvo el ritmo. María Paula Salas marcó al 46’ y Sheika Scott al 47’. Rodríguez anotó al 48’, seguida por Melissa Herrera al 50’. Chinchilla volvió a marcar al 53’ y 59’.

Más adelante, Salas anotó al 62’ y 74’. Chinchilla sumó otro tanto al 79’ y Priscilla Rodríguez marcó al 81’. Al 89’, Chinchilla firmó el gol número 20, récord para la selección. Al 90’, Rodríguez y Valeria del Campo sellaron el 21-0.

Panorama del grupo

Costa Rica lidera el grupo y depende de sí misma para avanzar, mientras que Guatemala está obligada a ganar el duelo directo para quedarse con el primer lugar y clasificar al Torneo W.