Ana Lucía Martínez y Andrea Álvarez se pronuncian tras la eliminación ante Costa Rica

Guatemala cayó 0-3 ante Costa Rica este sábado en el Estadio Nacional de San José y quedó eliminada de la eliminatoria Concacaf W, cerrando el sueño de clasificar por primera vez en la historia a un Mundial Femenino. Las reacciones no tardaron en llegar y dos de las figuras más importantes del equipo chapín, la capitana Ana Lucía Martínez y la delantera Andrea Álvarez, se pronunciaron en redes sociales con mensajes cargados de dolor pero también de orgullo y gratitud hacia su selección.

Para Ana Lucía Martínez, de 36 años, esta eliminación tiene un peso especial ya que probablemente represente su última oportunidad de aspirar a disputar un Mundial con la Selección Femenina de Guatemala. La delantera del Cruz Azul de México no ocultó su sentir. "Es un sueño que siempre he tenido, ver a Guatemala en lo más alto, competir con los de arriba, estar en un mundial. Siento mucho el resultado y a lo mejor no se reflejó el esfuerzo y sí, estamos fuera y nos duele muchísimo pero nada nos quita el orgullo de vestir esta camisola y de intentarlo una y otra vez", expresó la capitana.

Andrea Álvarez, delantera del Sevilla de la Liga de España, también compartió su dolor tras el pitazo final. "Hoy es uno de esos días en los que cuesta encontrar palabras. No hemos conseguido el objetivo que tanto soñábamos y duele… duele mucho. Porque detrás de esto hay meses de trabajo, sacrificio y esfuerzo de dejar muchas cosas atrás por defender estos colores", escribió la guatemalteca, quien tuvo una de las pocas ocasiones claras del partido ante de las costarricenses.

Un grupo que promete volver más fuerte

Pese al dolor de la eliminación, ambas jugadoras cerraron sus mensajes con palabras de aliento y con la vista puesta en el futuro. Ana Lucía Martínez fue directa al reconocer lo que dejó esta eliminatoria. "Esta eliminatoria me dejó un gran aprendizaje profesional y personal; espero tomarlo como un motor para seguir luchando. Gracias al equipo por su esfuerzo porque sólo nosotras sabemos todo lo que hemos pasado", expresó la capitana, agradeciendo también el apoyo de la afición guatemalteca.

Andrea Álvarez, por su parte, pidió perdón a los aficionados pero también destacó el corazón que tiene este grupo. "Pido perdón a toda la afición que siempre estuvo con nosotras. Sabemos que también era su sueño y sentimos no haber podido regalarles esa alegría. Pero si algo tiene este equipo es corazón. Este golpe nos duele, pero también nos va a hacer crecer, nos va a unir aún más y nos hará volver más fuertes. Porque esto no termina aquí", señaló la delantera del Sevilla con determinación.

Guatemala se queda fuera del Campeonato W de la Concacaf, donde Costa Rica se medirá ante México, Jamaica, Haití, Panamá, El Salvador, Estados Unidos y Canadá en busca de los boletos al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para el fútbol femenino guatemalteco, esta eliminación duele pero el proceso que ha construido esta generación de jugadoras, con futbolistas en ligas del extranjero y un nivel competitivo nunca antes visto, es la mejor base para seguir creciendo de cara al futuro.