“Solo nos sirve ganar”: Ana Lucía Martínez, sobre el duelo decisivo de Guatemala ante Costa Rica

El próximo sábado 18 de abril, la Selección Femenina de Guatemala se enfrenta a Costa Rica en San José en el partido más importante de la eliminatoria Concacaf W. Solo el primer lugar del Grupo C avanza a la siguiente fase.

Tras la goleada histórica de las ticas 21-0 sobre Islas Caimán, Guatemala quedó en la segunda posición con los mismos nueve puntos pero con menor diferencia de goles. El panorama es claro: solo vale la victoria. Y Ana Lucía Martínez, capitana de la selección guatemalteca, lo tiene muy claro.

"Es un partido muy importante, de los más importantes en mucho tiempo, a nosotras solo nos sirve ganar", afirmó la delantera del Cruz Azul. La guatemalteca, llega a este compromiso en un gran momento de forma que le da aún más valor a sus palabras. Para ella, el duelo ante las ticas no es un partido más. "Costa Rica siempre ha sido difícil para Guatemala, siempre ha existido una rivalidad", reconoció.

Pese a la exigencia del rival, Martínez llega con confianza en el potencial del grupo. "Tenemos jugadoras fuertes y con experiencia y todo eso suma. Tenemos un equipo para competir, hemos mejorado y eso nos da confianza con nosotras mismas", expresó la delantera, quien también destacó el nivel que han alcanzado varias de sus compañeras en el fútbol internacional. Guatemala llega a este partido con jugadoras que militan en ligas del extranjero como Aisha Solórzano en la Liga MX con Juárez FC, la propia Ana Lucía en Cruz Azul y Andrea Álvarez en el Sevilla de la Liga de España, lo que refleja el crecimiento del fútbol femenino chapín.

Ana Lucía, líder de la Azul y Blanco

Martínez también reflexionó sobre el impacto que tiene esta generación de jugadoras más allá de los resultados dentro del campo. "Hay compañeras que ya están haciendo su camino, son protagonistas en sus equipos y creo que eso es importante", señaló la delantera, quien ve en este grupo un referente para las niñas guatemaltecas que sueñan con el fútbol.

"Hay muchas niñas que se acercan a nosotras y eso es bonito, poder ser referentes para ellas. Quizá nosotras en ese tiempo no tuvimos esas referentes, pero ahora que ellas sí se animen a soñar en grande", expresó con Martínez, dejando claro que el trabajo de esta selección trasciende la cancha y tiene un impacto real en el desarrollo del fútbol femenino en el país.

Para este partido decisivo, la guatemalteca también habló de su rol dentro del equipo. "Espero aportar mi experiencia y liderazgo en este momento importante", afirmó, mostrando la madurez de una jugadora que ha forjado su carrera en los escenarios más competitivos del fútbol femenino de la región.

"Vestir la azul y blanco es una responsabilidad y un gran orgullo", concluyó, con la convicción de quien sabe perfectamente lo que está en juego este sábado en San José.