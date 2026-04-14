“Costa Rica es un rival directo; vamos a buscar el resultado”, asegura Aisha Solórzano

La Selección Femenina de Guatemala continúa su preparación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), bajo la dirección de la estratega mexicana Karla Maya, enfocada en el duelo decisivo frente a Costa Rica, un encuentro de vida o muerte en la eliminatoria Concacaf W. La Bicolor está obligada a ganar si quiere mantener vivo el sueño de clasificar a la Copa del Mundo Femenina Brasil 2027.

El combinado nacional llega a la última jornada en la segunda posición del Grupo C, empatado en puntos con Costa Rica. Ambas selecciones suman nueve unidades y tienen marca perfecta tras tres partidos disputados. Sin embargo, la diferencia de goles favorece a las ticas, que vienen de una goleada histórica de 21-0 ante Islas Caimán en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Guatemala, por su parte, ha mostrado un notable poder ofensivo en la fase de grupos, con victorias de 4-1 ante Bermuda, 6-0 frente a Granada y 13-0 contra Islas Caimán. Esos resultados la mantienen en la pelea directa por el boleto a la siguiente fase.

Costa Rica suma triunfos de 2-1 frente a Granada, 8-0 ante Bermuda y 21-0 contra Islas Caimán, lo que convierte la diferencia de goles en el único factor que separa a ambas selecciones antes del duelo del 18 de abril en el Estadio Nacional de San José.

Sin margen de error

El formato de la eliminatoria es claro: solo el primer lugar del grupo avanzará al Campeonato W de la Concacaf, donde ya esperan Estados Unidos y Canadá. Ese torneo otorgará los boletos rumbo al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ante este panorama, la Bicolor está obligada a ganar. Un empate o una derrota la dejarían automáticamente eliminada, sin importar el marcador. Consciente de la magnitud del compromiso, el cuerpo técnico guatemalteco ha centrado todo su trabajo en lograr los tres puntos.

Aisha: “Vamos con la ilusión intacta”

En la semana crucial de preparación, la delantera de la Selección Nacional, Aisha, expresó el sentir del grupo y el compromiso con el objetivo trazado. “La verdad es que el grupo está bastante bien, bastante alegre de estar aquí, sabiendo el compromiso que tenemos y trabajando para lo que se viene. Es un partido importante para todas nosotras y estamos felices de estar acá”, señaló.

La atacante reconoció la dificultad del rival, pero aseguró que el plantel mantiene firme la convicción de buscar el resultado en territorio costarricense. “Las dos selecciones estamos aún con vida y vamos a buscar el resultado allá. Tenemos un buen grupo para eso. Costa Rica es un rival directo, siempre nos ha tocado enfrentarnos, y creo que va a ser un partido bonito”, agregó.

A nivel personal, Aisha aseguró sentirse en un buen momento futbolístico y con la motivación de aportar a la selección. “Estoy recuperando lo que venía haciendo, estoy contenta con mi rendimiento y me siento en un buen momento. Solo quiero aportar eso a la selección y hacer un buen papel”.

La delantera también destacó el crecimiento colectivo del equipo bajo el proceso actual. “Todavía seguimos aprendiendo en cada microciclo, pero poco a poco se ve al equipo más estructurado. Tenemos buenas jugadoras, nos estamos entendiendo muy bien y eso se notó en los últimos partidos. Esperamos que esa conexión también se vea en este encuentro”.

Finalmente, Aisha subrayó la importancia del apoyo de la afición guatemalteca. “Cada una trae experiencias importantes del exterior y eso suma mucho al grupo. Esperamos el apoyo de la gente, que estén con nosotras desde lejos. Para nosotras es muy importante sentir a todo el país unido”.