Liga Nacional: Uri Amaral se disculpa con la afición cobanera tras polémica celebración

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Liga Nacional: Uri Amaral se disculpa con la afición cobanera tras polémica celebración

El delantero de Cobán Imperial fue figura en la victoria ante Achuapa que aseguró la permanencia en Liga Nacional, pero su festejo polémico al mandar a callar generó molestia en la afición y lo llevó a ofrecer disculpas públicas.

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Amaral anotó goles importantes en la victoria del conjunto príncipe azul frente a los cebolleros. (Foto Prensa Libre: Cobán Imperial).

Amaral anotó goles importantes en la victoria del conjunto príncipe azul frente a los cebolleros. (Foto Prensa Libre: Cobán Imperial).

El delantero de Cobán Imperial fue clave en la victoria ante Achuapa el fin de semana, resultado que aseguró la permanencia de los Príncipes Azules en la Liga Nacional. Sin embargo, su celebración generó polémica.

El atacante hizo un gesto de “mandar a callar” tras anotar, que parte de la afición interpretó como dirigido a la hinchada cobanera. La acción provocó molestia y reacciones en redes sociales.

Ante la controversia, el jugador ofreció disculpas. “En ningún momento fue mi intención faltarle el respeto a nuestra hinchada ni silenciarla. Entiendo que como aficionados exigen resultados, y esto es parte del futbol”, expresó.

El delantero explicó que su reacción fue un desahogo por situaciones personales previas al partido y aclaró que no estuvieron relacionadas con la afición. “Mi reacción al gol fue producto de todo lo que se venía acumulando”, indicó.

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Reiteró su disculpa y pidió respeto. “Si alguien se sintió ofendido, ofrezco disculpas. Entre todos debemos construir un ambiente que fortalezca al equipo”, añadió.

Cobán Imperial suma 55 puntos en la tabla acumulada, asegura su permanencia y ya está clasificado a la liguilla. En la jornada 22 visitará a Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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