Fredy Pérez: “Decían que no nos iba a alcanzar, pero nosotros como jugadores cumplimos”

Fredy Pérez habló con contundencia tras la victoria de Comunicaciones sobre Guastatoya que le permitió al club asegurar matemáticamente su permanencia en la Liga Nacional. El portero crema fue directo al responder a quienes dudaron del equipo durante una de las etapas más difíciles en la historia reciente del club. "Decían que no nos iba a alcanzar", recordó el guardameta, dejando claro que el ambiente adverso nunca doblegó la convicción interna del grupo.

Para Pérez, la clave de la salvación estuvo en la identidad colectiva del equipo. "Comunicaciones es el más grande de Guatemala y es lo que nosotros como grupo creemos", afirmó el portero, quien destacó esa convicción como el motor que impidió que el equipo se rindiera en los momentos más complicados del torneo.

El guardameta también tuvo palabras de reconocimiento hacia el trabajo del técnico Marco Antonio Figueroa, quien desde el primer día le dejó claro a los cuatro arqueros del plantel que el que mejor estuviera sería quien jugara. "Eso se le agradece en la cancha", señaló Pérez sobre la confianza recibida.

El portero también sorprendió al abordar públicamente el tema de la salud mental, un aspecto que considera fundamental en el alto rendimiento deportivo. "No me da vergüenza decir que tengo pláticas con el psicólogo. Eso me ha hecho madurar y ser más fuerte", afirmó sin rodeos, reconociendo que la presión por la permanencia afecta más allá de lo físico. "Psicológicamente es duro enfrentar estos escenarios. Hay que trabajar en lo anímico y eso es la base para salir adelante", expresó en un mensaje que busca normalizar la búsqueda de apoyo profesional dentro del vestuario chapín.

La presión ahora es otra

Con la permanencia asegurada y la clasificación a la liguilla confirmada, el discurso de Pérez apunta hacia adelante. "La presión ahora es la grandeza del club", afirmó el guardameta, dejando claro que para Comunicaciones sobrevivir no es suficiente y que el objetivo a corto plazo es volver a competir por el título en la liguilla del Clausura 2026.

El gol que selló la victoria ante Guastatoya llegó al minuto 58 a través de Omar Duarte, quien aprovechó un rebote en un córner cobrado por Dairon Reyes para empujar el balón al fondo de la red y marcar su séptimo tanto del torneo. El resultado también complicó a los Pecho Amarillo en la tabla acumulada, donde siguen en zona de peligro con 50 puntos de cara a la última jornada.

Comunicaciones cierra el Clausura 2026 con 55 puntos en la tabla acumulada y 35 en el certamen, clasificado a la liguilla donde tendrá la oportunidad de cerrar una temporada que estuvo marcada por las dificultades con el título que tanto busca el club más ganador del fútbol guatemalteco. La última jornada llevará a los Cremas a visitar a Malacateco en un partido donde ya podrán jugar sin la presión del descenso.