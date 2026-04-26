Clausura 2026: definidos los 8 equipos clasificados a cuartos de final

La jornada 22 del Torneo Clausura 2026 fue de infarto de principio a fin. Xelajú MC se coronó líder de la fase de clasificación con un gol de Steven Cárdenas en el minuto 92 que le dio la victoria 2-1 sobre Cobán Imperial y los colocó en lo más alto de la tabla con 39 puntos, superando a Municipal que también ganó 3-0 a Mixco y llegó a 38 unidades. Una última jornada que cambió el panorama en los minutos finales y que quedará como una de las clasificaciones más cerradas y emocionantes de los últimos años.

Los resultados de la jornada final dejaron una tabla del Clausura 2026 muy ajustada. Municipal goleó 3-0 a Mixco con un doblete de José Carlos Martínez y un tanto de Yasnier Matos, Guastatoya aplastó 4-0 a Marquense con goles de Ávalos, Almanza, Armas y Sequén para asegurar su permanencia, Malacateco venció 1-0 a Comunicaciones con gol de Roberto Meneses al minuto 25 para también salvar la categoría, y Achuapa y Antigua empataron 2-2 en el último partido de los Cebolleros en la Liga Nacional.

Con estos resultados, Mictlán confirmó su descenso al empatar 1-1 ante Aurora y no sumar los puntos necesarios para salvarse, acompañando a Achuapa en el regreso a la Primera División en lo que fue una de las peores noticias de la jornada.

La tabla final del Clausura 2026 quedó con Xelajú MC como líder con 39 puntos, seguido de Municipal con 38, Mixco con 36, Comunicaciones con 35, Antigua GFC con 34, Cobán Imperial con 32, Guastatoya con 31 y Marquense con 30, completando los ocho clasificados a los cuartos de final en lo que fue una fase de clasificación histórica por lo cerrado de los resultados entre los equipos.

Los cruces de los cuartos de final

El formato de la liguilla enfrenta al primero contra el octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto, quedando los cruces de la siguiente manera:

Xelajú MC vs. Marquense

Municipal vs. Guastatoya

Mixco vs. Cobán Imperial

Comunicaciones vs. Antigua GFC

Municipal goleó 3-0 a Mixco con un doblete de José Carlos Martínez y un tanto de Yasnier Matos. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Una clasificación histórica

La jornada final dejó también la confirmación de los dos equipos que perderán la categoría. Mictlán y Achuapa son los dos descendidos del Clausura 2026, en una temporada que para los Conejos fue especialmente dolorosa ya que habían ascendido desde la Primera División al inicio del ciclo y su paso por la Liga Nacional duró únicamente el Apertura 2025 y el Clausura 2026. Guastatoya y Malacateco, que también llegaron a la última jornada con el agua al cuello, lograron salvar la categoría con victorias en el momento más importante de su temporada.