Primera División: definidos días y horarios de las semifinales del Clausura 2026

La Primera División del futbol guatemalteco dejó listos los detalles de la fase más determinante del torneo Clausura 2026.

Este lunes, durante el congresillo del Comité Ejecutivo de la Liga Primera División. confirmaron días, horarios y sedes de los partidos de ida y vuelta de las semifinales, instancia en la que Nueva Santa Rosa, Deportivo San Pedro FC, Suchitepéquez y Chichicasteco FC buscarán el título y, sobre todo, el boleto al ascenso directo a la Liga Nacional.

Los cruces quedaron definidos tras completarse los encuentros de vuelta de los cuartos de final, con cuatro equipos que llegan en buen momento futbolístico y con aficiones que han empujado en cada plaza.

El el congresillo también estableció que, para esta etapa, la organización aplicará lineamientos específicos en transmisión, arbitraje y logística de ingreso a los estadios, con el objetivo de garantizar orden y equidad en una fase de alta exigencia competitiva.

Uno de los puntos centrales aprobados es la obligatoriedad de transmitir los cuatro partidos de semifinales, tanto de ida como de vuelta. La Primera División estableció que el incumplimiento de esta disposición acarreará una multa de Q100 la directriz aplica para ambas series y para los dos encuentros de cada llave.

En el apartado arbitral, se determinó que los árbitros serán designados desde la Liga Nacional, con el objetivo de elevar el estándar de control y experiencia en partidos de alta exigencia. Además, se remarcó que no serán los mismos arbitro quienes dirijan la ida y la vuelta de cada serie.

AFICIÓN VISITANTE

En seguridad y aforo, se confirmó una postura estricta en la serie entre Nueva Santa Rosa y Deportivo San Pedro FC, donde no se permitirá el ingreso de afición visitante en ninguno de los dos escenarios. Nueva Santa Rosa no autorizará el acceso de seguidores sampedranos, y San Pedro adoptará la misma medida por limitaciones de espacio en su estadio.

Distinta es la situación en la otra llave. En la serie entre Suchitepéquez y Chichicasteco FC se permitirá presencia visitante, aunque con cupos limitados: 500 aficionados podrán ingresar al estadio Carlos Salazar Hijo, en Mazatenango, mientras que en el Tzocomá se permitirá el acceso de 150 seguidores. Para ambos partidos, el costo de entrada para la afición visitante será de Q100.

Como parte de las disposiciones de seguridad, también se notificó que no está autorizado el ingreso de instrumentos musicales a los estadios Tzocomá y Carlos Salazar Hijo, medida que busca facilitar los controles y evitar incidentes.

Calendario oficial de semifinales

Nueva Santa Rosa vs Deportivo San Pedro FC

La eliminatoria entre Nueva Santa Rosa y Deportivo San Pedro FC concentra atención especial porque en esta serie se definirá al nuevo integrante de la Liga Nacional. Ambos equipos han mostrado regularidad en el tramo final del Clausura 2026, por lo que el margen de error será mínimo. Además, llegan con un antecedente directo en el torneo anterior, cuando avanzaron en busca del ascenso.

Partido de ida

Nueva Santa Rosa vs Deportivo San Pedro FC

Estadio: Pedro García Arredondo

Día: sábado 2 de mayo

Hora: 20.00 horas

Partido de vuelta

Deportivo San Pedro FC vs Nueva Santa Rosa

Estadio: Municipal Sampedrano

Día: domingo 10 de mayo

Hora: 13.00 horas

Suchitepéquez vs Chichicasteco FC

La otra semifinal enfrentara a Suchitepéquez, respaldado por su afición, se medirá ante un Chichicasteco FC que ha construido su campaña desde el orden y la disciplina. Con presencia de visitantes autorizada y logística definida, el duelo se perfila cerrado.

Partido de ida

Suchitepéquez vs Chichicasteco FC

Estadio: Carlos Salazar Hijo, Mazatenango

Día: domingo 3 de mayo

Hora: 19.00 horas

Partido de vuelta

Chichicasteco FC vs Suchitepéquez

Estadio: Tzocomá

Día: domingo 10 de mayo

Hora: 14.00 horas