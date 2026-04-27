Liga Nacional: así se jugarán los cuartos de final y los horarios confirmados

El torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala llegó a su fase final de la etapa regular tras la disputa de 22 jornadas, en las que se definieron los ocho equipos clasificados a la fase final del fútbol nacional. Ahora, estos clubes pelearán por el trofeo de la Liga Nacional, en una definición que promete emociones de principio a fin.

Fue un torneo parejo, en el que tanto el ganador de la fase regular como los equipos que descendieron se definieron en la última jornada. Esta paridad mantuvo la expectativa hasta el final y reflejó el nivel competitivo del campeonato, donde cada punto resultó determinante.

El ganador de la fase regular fue Xelajú MC, que logró el liderato de forma dramática tras anotar el gol del triunfo en los últimos instantes del partido frente a Cobán Imperial. Ese tanto le permitió a los superchivos quedarse con el primer lugar de la tabla.

Con los ocho equipos clasificados, quedaron definidos los emparejamientos de los cuartos de final, que se disputarán bajo el formato tradicional: el primero contra el octavo, el segundo ante el séptimo, el tercero frente al sexto y el cuarto contra el quinto. Estas llaves presentan duelos atractivos y de pronóstico reservado.

El líder del torneo, Xelajú MC, se enfrentará a Marquense, que ingresó como último clasificado y aseguró su permanencia en la categoría. Este enfrentamiento tendrá un condimento especial, ya que se trata del llamado “clásico de accidente” entre leones y superchivos. Será una serie intensa, con Xelajú cerrando como local en el estadio Mario Camposeco, gracias a su mejor ubicación en la tabla.

Otra de las llaves será protagonizada por Municipal, segundo lugar de la fase regular, dirigido por Mario Acevedo. Los rojos estuvieron cerca de quedarse con el liderato general y ahora se medirán ante Guastatoya, equipo que aseguró su permanencia en la última jornada tras golear a Marquense. La serie comenzará en el estadio David Cordón Hichos y finalizará en la capital, donde Municipal buscará imponer su jerarquía como uno de los candidatos al título.

El tercer emparejamiento corresponde al Deportivo Mixco, que terminó en la tercera posición, y Cobán Imperial. Se perfila como una de las series más parejas, ya que ambos equipos mostraron regularidad durante el torneo. El duelo de ida se disputará en el estadio José Ángel Rossi y la clasificación se definirá en el estadio Santo Domingo de Guzmán, sede del conjunto chicharronero.

La serie más atractiva de estos cuartos de final será la que enfrente al actual monarca y bicampeón del futbol nacional, Antigua GFC, contra Comunicaciones. El conjunto panza verde comenzó el torneo de forma irregular, pero con el paso de las jornadas el equipo dirigido por Mauricio Tapia logró clasificar y ahora busca el tricampeonato.

Enfrente tendrá a Comunicaciones, que aseguró la permanencia y aspira a conquistar su título número 33 de su historia. La serie comenzará en el estadio Pensativo y concluirá en el estadio Cementos Progrso, con Comunicaciones como local en el cierre.

Las cuatro series de cuartos de final prometen alto nivel, con ocho equipos que llegan con aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. La emoción del Clausura 2026 continúa y la lucha por el título entra en su etapa decisiva.