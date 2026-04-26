Marquense se salva, avanza a cuartos de final y “Chava” Estrada lanza mensaje que enciende las redes

Marquense salvó la categoría y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, donde enfrentará a Xelajú, en una jornada marcada por la polémica.

Tras el partido, el defensa de Los Leones Carlos Salvador “Chava” Estrada lanzó un mensaje que generó fuertes reacciones: “Esto va dedicado para todos los... que querían que descendiéramos”.

El equipo aseguró su permanencia hasta la última jornada.

La salvación se concretó gracias al empate 1-1 de Mictlán ante Aurora, resultado que, combinado con las victorias de Guastatoya de 4-0 sobre Marquense, y Malacateco 1-0 ante Comunicaciones, definió la permanencia de los Leones.

Marquense finalizó en la décima posición de la tabla acumulada con 53 puntos.

En el partido disputado en el estadio David Cordón Hichos, el equipo Pecho Amarillo goleó 4-0 a Marquense con anotaciones de Víctor Ávalos (24), José Almanza (35), Víctor Armas (40) y Renato Sequén (85).

Durante el encuentro, el defensa Carlos Salvador “Chava” Estrada fue expulsado al minuto 42 tras cometer una falta en el área.

Al finalizar el partido, sus declaraciones provocaron una ola de reacciones en redes sociales, al referirse a aficionados que, según él, deseaban el descenso del equipo.