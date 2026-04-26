Con un gol agónico, Xelajú consiguió una victoria por 2 a 1 ante Cobán Imperial

Harim Quezada fue la figura del partido. El delantero de Xelajú marcó 1 gol.
Otro jugador importante en el partido fue Raúl Calderón. El mediocampista de Xelajú fue el autor de 1 gol.
El director técnico de Xelajú, Roberto Hernández, planteó una estrategia 4-4-2 con Rubén Silva en el arco; Widvin Tebalan, Kevin Ruíz, Javier González y Manuel Romero en la línea defensiva; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona y Yair Jaén en el medio; y Elmer Cardoza y Harim Quezada en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Martín García se pararon con un esquema 4-4-2 con Ángel Pereira bajo los tres palos; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en defensa; Byron Leal, Steven Paredes, Juan Carlos Winter y Janderson Pereira en la mitad de cancha; y Javier Estrada y Oscar Mejía en la delantera.
El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 39 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 32 unidades y ocupa el sexto lugar en el torneo.
Cambios en Xelajú
- 42′ 1T – Salió Rubén Silva por Nery Lobos
Amonestado en Xelajú:
- 2′ 2T Javier González (Conducta antideportiva)
Amonestados en Cobán Imperial:
- 9′ 2T Oscar Mejía (Conducta antideportiva) y 35′ 2T Ángel Pereira (Conducta antideportiva)
Expulsado en Cobán Imperial:
- 18′ 2T Thales Moreira (Roja directa)