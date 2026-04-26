Con un gol agónico, Xelajú consiguió una victoria por 2 a 1 ante Cobán Imperial

Por la fecha 22 del Clausura, Xelajú se quedó con los tres puntos como local frente a Cobán I.. Los goles para Xelajú fueron anotados por Raúl Calderón, al minuto 7 del segundo tiempo después de una jugada, mientras que el tanto para que su equipo saliera triunfante lo convirtió Harim Quezada cuando transcurrían 48′ de la misma mitad, otra vez de jugada. Janderson Pereira había puesto la igualdad transitoria en el minuto 23 de la misma etapa.

Harim Quezada fue la figura del partido. El delantero de Xelajú marcó 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue Raúl Calderón. El mediocampista de Xelajú fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Xelajú, Roberto Hernández, planteó una estrategia 4-4-2 con Rubén Silva en el arco; Widvin Tebalan, Kevin Ruíz, Javier González y Manuel Romero en la línea defensiva; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona y Yair Jaén en el medio; y Elmer Cardoza y Harim Quezada en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Martín García se pararon con un esquema 4-4-2 con Ángel Pereira bajo los tres palos; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en defensa; Byron Leal, Steven Paredes, Juan Carlos Winter y Janderson Pereira en la mitad de cancha; y Javier Estrada y Oscar Mejía en la delantera.

El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 39 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 32 unidades y ocupa el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Xelajú

42′ 1T – Salió Rubén Silva por Nery Lobos

Amonestado en Xelajú:

2′ 2T Javier González (Conducta antideportiva)

Amonestados en Cobán Imperial:

9′ 2T Oscar Mejía (Conducta antideportiva) y 35′ 2T Ángel Pereira (Conducta antideportiva)

Expulsado en Cobán Imperial: