Marquense sucumbe ante Guastatoya en una goleada 4-0

El desempeño Marlon Sequén lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 1 gol.
José Almanza dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 1 gol.
El estratega de Guastatoya, Pablo Centrone, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Rubén Escobar en el arco; Keyner Agustín, José Almanza y Víctor Armas en la línea defensiva; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández, Joshua Ubico y Nelson García en el medio; y Denilson Sánchez, Víctor Ávalos y Emanuel Yori en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Omar Arellano Nuño salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Javier Colli bajo los tres palos; Elvi Elington, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Marco Rodas en defensa; Josué Cano, David Chuc y Dylan Flores en la mitad de cancha; y Renato Mencía, Andy Ruiz y Carlos Estrada en la delantera.
Mario Escobar Toca fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio David Cordon Hichos.
Con este resultado, el anfitrión acumula 31 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 30 unidades y se ubica en el octavo lugar.
Cambios en Guastatoya
- 66′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Kevin Fernández
- 71′ 2T – Salieron Denilson Sánchez por Marlon Sequén, José Almanza por Ariel Lon y Yordin Hernández por Carlos Alvarado
- 80′ 2T – Salió Nelson García por Gilder Cruz
Amonestado en Guastatoya:
- 24′ 1T Emanuel Yori (Conducta antideportiva)
Cambios en Marquense
- 38′ 1T – Salieron Andy Ruiz por Marvin Ceballos y Elvi Elington por Juan Villalobos
- 46′ 2T – Salió Renato Mencía por Miguel Escobar
- 59′ 2T – Salió Josué Cano por José Joj
- 78′ 2T – Salió Dylan Flores por Erick Chuvac
Amonestado en Marquense:
- 5′ 1T Elvi Elington (Conducta antideportiva)
Expulsado en Marquense:
- 42′ 1T Carlos Estrada (Roja directa)