Marquense sucumbe ante Guastatoya en una goleada 4-0

En la fecha 22 del Clausura, Marquense se fue con las manos vacías del partido disputado en el Estadio David Cordon Hichos y cayó por 4-0 frente a Guastatoya. El equipo de Pablo Centrone tomó el control del partido y no lo soltó, demostrando su poderío desde el minuto 25 del primer tiempo, con el gol de cabeza de Víctor Ávalos. José Almanza (35′ 1T) y Víctor Armas (40′ 1T) aprovecharon una jugada para derrotar al portero rival y ampliar la ventaja inicial. Finalmente, Marlon Sequén definió el 4 a 0 tras un remate cuando transcurría el minuto 42 del segundo tiempo.

El desempeño Marlon Sequén lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 1 gol.

José Almanza dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Guastatoya fue importante por convertir 1 gol.

El estratega de Guastatoya, Pablo Centrone, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Rubén Escobar en el arco; Keyner Agustín, José Almanza y Víctor Armas en la línea defensiva; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández, Joshua Ubico y Nelson García en el medio; y Denilson Sánchez, Víctor Ávalos y Emanuel Yori en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Omar Arellano Nuño salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Javier Colli bajo los tres palos; Elvi Elington, Fernando Fuentes, Oscar Linton y Marco Rodas en defensa; Josué Cano, David Chuc y Dylan Flores en la mitad de cancha; y Renato Mencía, Andy Ruiz y Carlos Estrada en la delantera.

Mario Escobar Toca fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio David Cordon Hichos.

Con este resultado, el anfitrión acumula 31 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 30 unidades y se ubica en el octavo lugar.

Cambios en Guastatoya

66′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Kevin Fernández

71′ 2T – Salieron Denilson Sánchez por Marlon Sequén, José Almanza por Ariel Lon y Yordin Hernández por Carlos Alvarado

80′ 2T – Salió Nelson García por Gilder Cruz

Amonestado en Guastatoya:

24′ 1T Emanuel Yori (Conducta antideportiva)

Cambios en Marquense

38′ 1T – Salieron Andy Ruiz por Marvin Ceballos y Elvi Elington por Juan Villalobos

46′ 2T – Salió Renato Mencía por Miguel Escobar

59′ 2T – Salió Josué Cano por José Joj

78′ 2T – Salió Dylan Flores por Erick Chuvac

Amonestado en Marquense:

5′ 1T Elvi Elington (Conducta antideportiva)

Expulsado en Marquense: