Xelajú MC lidera la asistencia del Clausura 2026 en la fase regular con más de 33 mil aficionados

La Liga Nacional publicó los datos oficiales de asistencia de la fase regular del Torneo Clausura 2026, y Xelajú MC encabeza la lista, con 33,530 aficionados registrados en el estadio Mario Camposeco a lo largo de la fase regular. Esto confirma que el respaldo de su afición fue un factor clave en la campaña que llevó a los Superchivos a cerrar como líderes del certamen, con 39 puntos. Comunicaciones y Municipal completan el trío con mayor asistencia, con 28,348 y 27,960 espectadores, respectivamente.

El dato refleja la relación entre el rendimiento deportivo y el apoyo de la afición. Xelajú no solo lideró la tabla del Clausura, sino que también fue el equipo que más aficionados movilizó en sus partidos como local, y convirtió al Mario Camposeco en el escenario más concurrido de la temporada. Comunicaciones y Municipal, también mantuvieron una base sólida de seguidores que los ubicó entre los tres primeros en asistencia.

En la parte baja de la tabla, Achuapa cerró con 3,038 espectadores en el estadio Winston Pineda, el registro más bajo entre los equipos de la Liga Nacional en la fase regular. La temporada estuvo marcada por el descenso matemático confirmado varias jornadas antes del cierre del torneo.

Asistencia en la fase regular del Clausura 2026

Xelajú MC — Estadio Mario Camposeco: 33,530

Comunicaciones — Estadio Cementos Progreso: 28,348

Municipal — Estadio El Trébol: 27,960

Marquense — Estadio Marquesa de la Ensenada: 19,158

Antigua GFC — Estadio Pensativo: 12,478

Cobán Imperial — Estadio José Ángel Rossi: 8,559

Mixco — Estadio Santo Domingo de Guzmán: 6,461

Aurora FC — Estadio Guillermo Slowing: 6,049

Malacateco — Estadio Santa Lucía: 5,667

Guastatoya — Estadio David Cordón Hichos: 5,419

Mictlán — Estadio La Asunción: 5,133

Achuapa — Estadio Winston Pineda: 3,038

Con la liguilla ya en marcha, Xelajú MC buscará mantener ese ambiente en el Mario Camposeco donde jugará todos sus partidos de local como líder del Clausura 2026, con la esperanza de que su afición siga siendo el jugador número 12 en la búsqueda de la octava luna superchiva.