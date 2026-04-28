La temporada de Roberto Hernández: de Comunicaciones al liderato con Xelajú

Roberto Hernández protagoniza uno de los giros más llamativos de la temporada en el fútbol guatemalteco. El técnico mexicano fue destituido de Comunicaciones tras 12 jornadas del Apertura 2025 con el equipo en los últimos lugares, y apenas un torneo después cerró la fase regular como líder del Clausura 2026 al frente de Xelajú MC con 39 puntos.

La historia con Comunicaciones fue difícil. En 12 partidos con los Cremas, Hernández solo logró tres victorias antes de ser destituido, dejándole al técnico interino Iván Franco Sopegno un equipo mal encarrilado en los últimos lugares de la tabla, situación que terminó con el club en el último lugar del Apertura 2025 con 20 puntos y peleando por evitar el descenso.

En Xelajú el panorama fue completamente diferente. Hernández tomó un equipo que venía fuerte en competencia de la mano de Amarini Villatoro y lo mantuvo en la pelea por el liderato durante todo el Clausura 2026. "Me veo en la final desde el primer día que me senté aquí. Quiero ponerle una luna más a este equipo", afirmó el técnico mexicano luego de consolidarse en el liderato el domingo al finalizar el partido ante Cobán Imperial en el torneo Clausura 2026.

La temporada de Roberto Hernández

Con Comunicaciones — Apertura 2025 (12 partidos):

Ganados: 3

Empates: 2

Derrotas: 7

Con Xelajú MC — Clausura 2026 (22 partidos):

Ganados: 11

Empates: 6

Derrotas: 5

Posición final de la fase regular: primer lugar con 39 puntos

Una liguilla con historia por escribir

En los cuartos de final, Xelajú MC enfrentará a Marquense en el Estadio Mario Camposeco con la ventaja de jugar todos sus partidos en casa como líder del Clausura. Si los Superchivos avanzan a las semifinales, podrían medirse ante Comunicaciones o Antigua GFC, lo que convertiría el duelo en uno de los más atractivos de la liguilla por la historia reciente que une y separa a Roberto Hernández con ambos clubes.

Xelajú también llega a la liguilla con la baja sensible de su portero titular Rubén Darío Silva, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles en la última jornada y estará fuera entre seis y ocho meses. Pese a ello, Hernández llega con la confianza de un técnico que conoce bien el fútbol guatemalteco y que tiene en el Mario Camposeco su mejor aliado para buscar la octava luna de Xelajú, lo que colocaría a los Superchivos como uno de los equipos más laureados de la Liga Nacional.