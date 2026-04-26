Liga Nacional: Xelajú MC es líder del Clausura 2026 y Municipal de la tabla acumulada

Xelajú MC se quedó con el liderato del Torneo Clausura 2026 de la manera más dramática posible. Los Superchivos de Roberto Hernández necesitaban ganar ante Cobán Imperial en el Estadio Mario Camposeco y lo lograron en el tiempo de reposición, cuando Steven Cárdenas anotó el 2-1 definitivo en el minuto 92 para coronar a los quetzaltecos como líderes de la fase de clasificación con 39 puntos. Un gol que cambió la tabla en los últimos instantes y que le arrebató el liderato a Municipal, que también había cumplido con una goleada 3-0 sobre Mixco en El Trébol.

El partido de Xelajú ante Cobán fue de los más intensos de la jornada. Los Superchivos abrieron el marcador en el segundo tiempo con un gol de Ricardo Márquez al minuto 51, pero Cobán igualó al 67 a través de Janderson Pereira para complicar el panorama local. Con Cobán terminando con diez hombres tras la expulsión de Thales Moreira al minuto 61, Xelajú buscó desesperadamente el segundo gol que llegó en el minuto 92 con el remate de Cárdenas para desatar la celebración en el Mario Camposeco y confirmar el liderato de la fase regular.

Municipal, por su parte, también hizo su tarea con una goleada contundente 3-0 sobre Mixco en El Trébol. José Carlos Martínez abrió el marcador al minuto 23 con un pase filtrado de Pedro Altán, Yasnier Matos amplió la ventaja al 49 y el propio Martínez cerró la cuenta al 64 aprovechando un grave error del portero visitante Kevin Moscoso. Una victoria que ratifica la regularidad de los Rojos de Mario Acevedo a lo largo de toda la temporada y que los consolida como el equipo más sólido del fútbol guatemalteco en el acumulado.

Municipal domina la tabla acumulada

En la tabla acumulada, Municipal cerró la fase de clasificación en el primer lugar con 86 puntos, la cifra más alta de todos los equipos en la historia reciente del torneo y reflejo de la regularidad que han mostrado los Rojos a lo largo de los dos torneos del ciclo. Mixco es segundo con 80 puntos y Antigua GFC tercero con 75 unidades, completando el podio de los equipos más consistentes de la temporada en el fútbol guatemalteco.

Con el liderato del Clausura en manos de Xelajú y el dominio de la tabla acumulada para Municipal, el Clausura 2026 llega a sus cuartos de final con dos equipos marcando el camino hacia lo que promete ser una liguilla de altísimo nivel competitivo. Los Superchivos llegan como líderes del torneo y con la motivación de un grupo que supo reaccionar en el momento más importante, mientras que los Rojos llegan con la solidez que les ha dado el mejor registro acumulado de la temporada.