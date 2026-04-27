Baja para Xelajú MC: Rubén Darío Silva será operado y queda fuera por el resto de la temporada

Xelajú MC celebró este domingo el liderato del Clausura 2026 con un sabor agridulce. Los Superchivos vencieron 2-1 a Cobán Imperial en el estadio Mario Camposeco, con un gol de Steven Cárdenas en el minuto 92 que les aseguró el primer lugar de la fase de clasificación. Sin embargo, la victoria quedó marcada por la lesión de su portero titular, Rubén Darío Silva, quien salió de cambio tras resentirse de la pierna derecha.

El diagnóstico confirmó que Silva sufrió la rotura del 95% del tendón de Aquiles en la pierna derecha y deberá ser operado en las próximas horas. El tiempo de recuperación oscila entre seis y ocho meses, por lo que el guardameta se perderá lo que resta del Clausura 2026 y el Apertura 2026, lo que representa una baja sensible para el equipo de cara a la liguilla.

Para la fase final, la portería quedará a cargo del guatemalteco Nery Lobos como titular, con Estuardo Chang y Julio Mérida como opciones. El club no podrá reforzar esa posición, ya que las inscripciones están cerradas. Además, Xelajú mantiene dudas sobre los atacantes Elmer Cardoza y Harim Quezada, quienes presentan molestias musculares previo a los cuartos de final ante Marquense.

baja en el momento más importante

Rubén Darío Silva había sido una de las figuras de Xelajú MC durante la fase de clasificación del Clausura 2026. El portero uruguayo fue clave en el esquema de Roberto Hernández, por lo que su ausencia representa un reto para el equipo de cara a la liguilla.

Xelajú llega a los cuartos de final como líder del Clausura, con 39 puntos y la ventaja de cerrar en casa las series que le correspondan como primero de la tabla. El equipo mantiene una posición favorable pese a la baja de su guardameta titular.

Los Superchivos enfrentarán a Marquense en la primera ronda, con la necesidad de adaptarse a la ausencia de Silva y sostener su rendimiento en la lucha por el título del Clausura 2026.