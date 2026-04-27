Así queda la tabla acumulada tras disputarse la jornada 22 del Clausura 2026

Este domingo 26 de abril se disputó la jornada 22 del Torneo Clausura 2026, la última de la fase de clasificación, que definió la tabla acumulada final, los ocho clasificados a los cuartos de final y los dos equipos que perderán la categoría.

Municipal cerró como el equipo más regular de la temporada al golean 3-0 a Mixco, consolidándose en el primer lugar de la tabla acumulada con 86 puntos en lo que fue una campaña de dominio absoluto a lo largo de los dos torneos del ciclo.

La jornada también confirmó los dos descensos de la temporada. Achuapa había sellado su suerte varias jornadas antes, mientras que Mictlán confirmó este domingo su regreso a la Primera División tras empatar 1-1 con Aurora y no poder sumar los puntos necesarios para salvarse, en parte porque Guastatoya y Malacateco ganaron sus partidos y se alejaron definitivamente de la zona de peligro. Para los Conejos, el descenso es especialmente doloroso ya que habían ascendido al inicio de esta misma temporada y su paso por la Liga Nacional duró únicamente el Apertura 2025 y el Clausura 2026.

Con la tabla acumulada ya definida, Municipal lidera con autoridad seguido de Mixco y Antigua GFC en los primeros tres lugares, mientras que en la parte baja Mictlán y Achuapa son los dos equipos que acompañarán a la Primera División la próxima temporada en lo que fue una de las luchas por la permanencia más cerradas y dramáticas de los últimos años en la Liga Nacional.

Resultados de la jornada 22

Municipal 3-0 Mixco

Malacateco 1-0 Comunicaciones

Aurora 1-1 Mictlán

Guastatoya 4-0 Marquense

Achuapa 2-2 Antigua GFC

Xelajú MC 2-1 Cobán Imperial

Así quedó la tabla acumulada

Municipal — 86 puntos

Mixco — 80 puntos

Antigua GFC — 75 puntos

Xelajú MC — 67 puntos

Aurora FC — 58 puntos

Comunicaciones — 55 puntos

Cobán Imperial — 55 puntos

Marquense — 53 puntos

Guastatoya — 53 puntos

Malacateco — 53 puntos

Mictlán — 51 puntos

Achuapa — 43 puntos

Con Mictlán y Achuapa descendidos, la Liga Nacional quedará conformada por los diez equipos restantes más los dos ascendidos desde la Primera División al cierre del Clausura 2026, completando así el cuadro de participantes para la próxima temporada del fútbol guatemalteco.