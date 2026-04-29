Antigua vence 3-2 a Comunicaciones y llega con ventaja mínima a la vuelta de los cuartos de final

Antigua GFC venció 3-2 a Comunicaciones este miércoles en el Estadio Pensativo en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, en un encuentro que tuvo de todo incluyendo un corte de luz que detuvo el juego durante varios minutos.

Los coloniales de Mauricio Tapia se imponen con la mínima ventaja y llegan al partido de vuelta del sábado 2 de mayo en el Estadio Cementos Progreso con el global favorable, aunque los dos goles de los Cremas deja la eliminatoria completamente abierta.

El partido comenzó bien para los coloniales. Agustín Maziero aprovechó una desconcentración de Ernesto Monreal al minuto 8 para abrir el marcador con un potente remate que venció a Fredy Pérez, y al minuto 29 Oscar Santis ingresó en soledad al área y definió para el 2-0 antes del descanso. En la segunda mitad, Antigua amplió la ventaja al minuto 53 con un gol de Oscar Castellanos en el primer palo para el 3-0, que parecía sentenciar el encuentro.

Sin embargo, Comunicaciones reaccionó. Karel Espino descontó al minuto 67 y Agustín Vuletich anotó el segundo para los Cremas al 78 para el 3-2, en una remontada que quedó incompleta pero que le da opciones al equipo de Marco Antonio Figueroa de cara al partido de vuelta. El encuentro también estuvo marcado por un corte de luz en el Estadio Pensativo al minuto 38 que obligó a una espera de más de diez minutos antes de que el juego pudiera reanudarse, además de un gol anulado a Dewinder Bradley al 85 por fuera de juego que pudo ampliar la ventaja colonial.

Lo que viene

Con el 3-2 como resultado, la eliminatoria llega al partido de vuelta completamente abierta. Comunicaciones necesita ganar por un gol de diferencia en el Estadio Cementos Progreso para avanzar a las semifinales, mientras que Antigua GFC puede clasificar con un empate o una derrota por un gol de diferencia en territorio crema.

El guardameta José Pinto dejó un mensaje claro sobre las opciones de los Cremas de cara a la vuelta. "Somos un equipo que no se rinde nunca, entramos relajados pero creo que supimos reaccionar e iremos a darlo todo en casa", afirmó el portero de Comunicaciones, quien con sus palabras resume el ánimo de un equipo que sabe que la eliminatoria no está cerrada pese al resultado adverso en el Pensativo.

El partido de vuelta se disputará este sábado 2 de mayo a las 6:00 PM en el Estadio Cementos Progreso, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la liguilla del Clausura 2026. Comunicaciones llegará con la necesidad de remontar ante su afición en uno de los escenarios más difíciles de la Liga Nacional para los equipos visitantes.