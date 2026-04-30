Clausura 2026: qué necesita Comunicaciones para avanzar a semifinales

Comunicaciones, dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, salió con vida del estadio Pensativo tras el partido de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026, que disputó como visitante ante Antigua GFC.

Aunque durante gran parte del encuentro el conjunto colonial dirigido por Mauricio Tapia fue superior y generó varias llegadas al arco defendido por Fredy Pérez, solo obtuvo una ventaja mínima al imponerse 3-2 al equipo crema.

En el encuentro fue evidente la superioridad de los locales, que al minuto 57 ya ganaban 3-0 con goles de Agustín Maziero, Óscar Santis y Óscar Castellanos. El panorama parecía muy cuesta arriba para el conjunto albo, que vivía una noche complicada en un estadio difícil.

Sin embargo, Comunicaciones reaccionó y anotó dos goles clave para mantenerse con vida en la serie. Las anotaciones fueron de Karel Espino y Agustín Vuletich, ambas anotaciones llegaron con remate de cabeza.

Estos goles le dan esperanza a Comunicaciones para el partido de vuelta, en el que jugará con el apoyo de su afición y buscará revertir la serie para clasificar a las semifinales del certamen nacional.

El partido de vuelta de los cuartos de final promete ser intenso. El conjunto albo intentará sellar su pase a la siguiente ronda y el próximo sábado se definirá si los cremas continúan en la lucha por la copa 33 de su historia o si Antigua GFC mantiene viva la misión del tricampeonato.

¿Qué necesita Comunicaciones para clasificar?

Tras el 3-2 del partido de ida a favor de Antigua GFC, el duelo de vuelta será decisivo. Comunicaciones deberá proponer en ataque desde el silvatazo inicial, mientras el rival intentará administrar la ventaja.

Los cremas necesitan ganar por cualquier marcador para avanzar a las semifinales, ya que en este torneo no cuenta el gol de visitante. Si ganan 1-0, el global quedará 3-3, pero avanzarán por su mejor posición en la tabla, al haber finalizado en la cuarta casilla, criterio que se utiliza como primer desempate. Antigua GFC clasificará a semifinales si empata o gana el partido.