Abren investigación contra José “Chepo” Calderón por acusaciones de amaño de partidos

La polémica sacude al fútbol panameño tras las fuertes acusaciones del delantero Gustavo Herrera contra el guardameta José Calderón, a quien señaló públicamente de presunto amaño de partidos.

El señalamiento surgió tras el partido entre Sporting San Miguelito y Alianza FC, que terminó con derrota del equipo de Calderón por 2-3 en un desenlace cargado de controversia. El guardameta panameño cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol centroamericano que incluye pasos por clubes guatemaltecos como Comunicaciones FC, Xelajú MC, Platense y Marathón de Honduras.

El momento decisivo llegó en el minuto 90 cuando el marcador estaba igualado 2-2. Un centro desde la banda izquierda generó una jugada aparentemente controlada para el guardameta, pero Calderón no logró asegurar el balón y terminó enviándolo al fondo de su propia portería en una acción que desató inmediatamente dudas y sospechas entre los presentes en el estadio Rommel Fernández. La jugada fue tan impactante que su compañero Herrera abandonó el campo visiblemente frustrado antes del pitazo final y minutos después recurrió a sus redes sociales para hacer sus acusaciones de manera pública.

El mensaje de Herrera fue directo y contundente. El delantero señaló al guardameta con nombre y apellido y cuestionó el impacto de este tipo de situaciones en las nuevas generaciones del fútbol panameño. "La verdad esto da mucha tristeza. Son muchos los jugadores que se matan en los partidos, jugadores que quieren salir del país para cumplir sus sueños, y los que están manchando el deporte háganse a un lado y dedíquense a otra cosa y tengan los huevos de aceptar lo que hacen", expresó el atacante en sus redes sociales en un mensaje que rápidamente generó reacciones en todo el entorno futbolístico centroamericano.

El técnico también cuestionó

El entrenador del San Miguelito, el histórico Julio César Dely Valdés, tampoco ocultó su malestar con lo ocurrido durante el partido. El exseleccionador de Panamá señaló que el encuentro fue extraño desde el primer minuto y que en varios momentos sintió vergüenza de estar dirigiendo a un equipo que parecía no querer ganar.

"Fue un partido rarísimo desde el minuto 1, cosas muy raras. Ya a esta altura no me sorprende", afirmó Dely Valdés, dejando abierta la puerta a que lo ocurrido no fue un hecho aislado.

Hasta el momento José Calderón no ha emitido una respuesta oficial ante las acusaciones de su compañero y su técnico, mientras el debate continúa creciendo dentro y fuera de las canchas en Panamá. La prensa panameña reporta que el guardameta podría ser apartado del equipo por el técnico en los próximos días, en lo que sería una consecuencia inmediata de un escándalo que ha puesto en el ojo del huracán al exguardameta de varios clubes de la Liga Nacional de Guatemala.