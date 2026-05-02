Copa Centroamericana 2026: fecha del sorteo, formato y equipos clasificados

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 ya tiene fecha de sorteo. La Concacaf confirmó que el evento se llevará a cabo el martes 26 de mayo en Miami, Florida, a partir de las 6:00 PM, donde se definirán los grupos y los enfrentamientos de la cuarta edición del torneo regional que sirve como clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

El sorteo se realizará mediante un sistema de cinco bombos donde los 20 clubes se distribuirán según su ranking de clubes Concacaf del 25 de mayo, con la restricción de que ningún grupo tendrá más de dos clubes de la misma Liga.

Por Guatemala, los clasificados confirmados son Antigua GFC como campeón del Apertura 2025 y Municipal como subcampeón. El criterio de clasificación establece que el campeón y subcampeón de cada torneo de la Liga Nacional obtienen boleto directo al certamen regional, por lo que los finalistas del Apertura 2026 también asegurarán su participación. En caso de que alguno de los finalistas del Apertura 2026 ya esté clasificado por el Apertura 2025, el siguiente mejor posicionado en la tabla acumulada obtendría el boleto disponible, garantizando así la representación guatemalteca en el torneo.

Entre los participantes ya confirmados a nivel regional destacan el tricampeón Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que aspira a retener el título junto a sus compatriotas Deportivo Saprissa y Herediano. Honduras estará representada por Club Olimpia y Motagua, El Salvador por Luis Ángel Firpo y CD FAS, Panamá por Alianza FC, Nicaragua por Cacique Diriangén y Belice por Verdes FC, completando un torneo que reunirá a los mejores clubes de la región centroamericana en lo que promete ser la edición más competitiva de la Copa Centroamericana.

Equipos clasificados por país

Costa Rica: LD Alajuelense, Deportivo Saprissa, Herediano y un cupo por definir

Honduras: Club Olimpia, FC Motagua y otros 2 por definir

Guatemala: Antigua GFC, Municipal y otros 2 por definir

El Salvador: Luis Ángel Firpo, CD FAS y otro por definir

Panamá: Alianza FC y otros por definir

Nicaragua: Cacique Diriangén y otro por definir

Belice: Verdes FC

Calendario de la Copa

Fase de grupos:

Semana 1: 28-30 de julio

Semana 2: 4-6 de agosto

Semana 3: 11-13 de agosto

Semana 4: 18-20 de agosto

Semana 5: 25-27 de agosto

El campeón del torneo obtendrá un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que los semifinalistas y los dos ganadores del play-in también clasificarán al máximo torneo de clubes de la Concacaf. Los aficionados guatemaltecos podrán seguir el sorteo del 26 de mayo en directo a través de los socios de televisión de Concacaf y del canal de YouTube de la confederación a partir de las 6:00 PM.