Las cuatro figuras que recibieron el premio “Jugador del Partido” en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026

La fase final del Clausura 2026 estrenó el premio al Jugador del Partido, un reconocimiento que la Liga Nacional implementó por primera vez en esta edición del torneo y que se entregará al futbolista más destacado en cada encuentro de la liguilla.

El galardón, habitual en torneos internacionales como la Champions League y la Copa del Mundo, representa un avance en la valoración del rendimiento individual en el fútbol guatemalteco y tuvo sus primeros cuatro ganadores en los partidos de ida de los cuartos de final disputados este miércoles y jueves.

Los cuatro partidos de ida dejaron actuaciones individuales de alto nivel que justificaron los premios entregados. Diego Casas fue el elegido en Marquense tras igualar el marcador ante Xelajú en el minuto 59 con un remate cruzado que dejó la serie igualada 1-1, mientras que Janderson Pereira se llevó el reconocimiento en Cobán Imperial tras anotar el segundo gol ante Mixco al minuto 35 en lo que fue el tanto número 127 del brasileño en la Liga Nacional.

En el Pensativo, Agustín Maziero abrió el marcador al minuto 8 para Antigua GFC ante Comunicaciones en un partido que terminó 3-2 a favor de los coloniales, y José Mena cerró la jornada con el gol decisivo al minuto 72 que le dio el triunfo 1-0 a Municipal sobre Guastatoya en el David Cordón Hichos.

El estreno del premio Jugador del Partido en la Liga Nacional llega en una fase de cuartos de final que ha dejado series abiertas y resultados con distintos panoramas de cara a las vueltas del fin de semana. El reconocimiento seguirá entregándose en los partidos de vuelta y en las semifinales y final del Clausura 2026, consolidando una iniciativa que busca destacar el rendimiento individual en el torneo más importante del fútbol guatemalteco.

Los primeros ganadores

Diego Casas (Marquense) — Marquense 1-1 Xelajú MC

Janderson Pereira (Cobán Imperial) — Cobán Imperial 2-0 Mixco

Agustín Maziero (Antigua GFC) — Antigua GFC 3-2 Comunicaciones

José Mena (Municipal) — Guastatoya 0-1 Municipal

El premio Jugador del Partido llega para quedarse en el fútbol guatemalteco. Su implementación en la fase final del Clausura 2026 abre la puerta para que este reconocimiento se extienda a futuras temporadas y categorías del balompié nacional, siguiendo el ejemplo de los torneos más importantes del mundo donde destacar el rendimiento individual ha sido clave para valorar el espectáculo dentro del campo.