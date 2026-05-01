Liga Nacional: resultados de ida y cómo llegan los equipos a la vuelta de los cuartos de final

La primera jornada de los cuartos de final del Clausura 2026 dejó resultados favorables para tres de los equipos visitantes y un empate en la serie más llamativa de la ronda. Cobán Imperial venció 2-0 a Mixco en el Estadio José Ángel Rossi con goles de Ángel Cabrera y Janderson Pereira, en una actuación dominante de los Príncipes Azules que los deja a un paso de las semifinales.

Antigua GFC derrotó 3-2 a Comunicaciones en el Estadio Pensativo con tantos de Maziero, Santis y Castellanos, aunque los Cremas descontaron con goles de Espino y Vuletich para mantener sus opciones. Municipal, por su parte, venció 1-0 a Guastatoya en el David Cordón Hichos con un gol de José Mena al 72 en un partido marcado por la renuncia sorpresiva del técnico Pablo Centrone horas antes del encuentro.

La serie más equilibrada fue la de Marquense y Xelajú MC, que empataron 1-1 en el Estadio Marquesa de la Ensenada en un partido accidentado donde los Superchivos jugaron gran parte con diez hombres tras la expulsión de Antonio López al minuto 32. Widvin Tebalán abrió el marcador para Xelajú al 48 pero Diego Casas igualó para los Leones al 59, dejando la serie completamente abierta para la vuelta del domingo en el Mario Camposeco.

Con los cuatro resultados definidos, las vueltas de los cuartos de final se disputarán este fin de semana con panoramas muy distintos para cada serie. Cobán llega con la ventaja más cómoda con dos goles de diferencia, mientras que Municipal y Antigua llegan con un gol de ventaja cada uno. La única serie igualada es la de Marquense y Xelajú, donde el criterio de desempate favorece a los Superchivos por haber terminado mejor posicionados en la tabla del Clausura.

Resultados de ida

Cobán Imperial 2-0 Mixco — Estadio José Ángel Rossi

Antigua GFC 3-2 Comunicaciones — Estadio Pensativo

Guastatoya 0-1 Municipal — Estadio David Cordón Hichos

Marquense 1-1 Xelajú MC — Estadio Marquesa de la Ensenada

Marquense y Xelajú MC empataron 1-1 en el Estadio Marquesa de la Ensenada. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Cómo llegan a la vuelta

Cobán Imperial vs. Mixco — sábado 2 de mayo, 3:00 PM, Estadio Santo Domingo de Guzmán.

Mixco necesita ganar por tres goles o más para clasificar directamente, o por dos para forzar el tiempo extra. Cobán clasifica con empate o cualquier resultado favorable

Comunicaciones vs. Antigua GFC — sábado 2 de mayo, 6:00 PM, Estadio Cementos Progreso.

Comunicaciones necesita ganar por dos goles para avanzar directamente. En caso de igualar el global, el criterio de desempate favorece a Comunicaciones por mejor posición en la tabla del Clausura. Antigua clasifica con empate o derrota por un gol.

Municipal vs. Guastatoya — domingo 3 de mayo, 4:30 PM, Estadio El Trébol.

Guastatoya necesita ganar sí o sí en El Trébol para avanzar. Municipal clasifica con empate o cualquier resultado favorable ya que el criterio de desempate también les favorece por mejor posición en la tabla.}

Xelajú MC vs. Marquense — domingo 3 de mayo, 7:00 PM, Estadio Mario Camposeco.