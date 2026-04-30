Guastatoya sin técnico: Pablo Centrone renuncia antes del juego clave ante Municipal

Pablo Centrone presentó su renuncia como entrenador del Club Deportivo Guastatoya este jueves, en una decisión que se oficializó por medio del presidente de la institución a pocas horas del partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 ante Municipal, programado para las 19 horas en el Estadio David Cordón Hichos.

La salida del técnico argentino se da de manera sorpresiva en el momento más importante de la temporada para los Pecho Amarillo, quienes apenas el domingo anterior habían logrado clasificar a la liguilla tras golear 4-0 a Marquense en la última jornada de la fase regular.

Centrone llegó al banquillo de Guastatoya en septiembre de 2025 con la tarea de sacar al equipo de la zona de peligro y clasificarlo a la liguilla, objetivos que cumplió a cabalidad.

Sin embargo, según trascendió, el técnico manifestó inconformidad con situaciones relacionadas con algunos futbolistas del plantel, circunstancias que lo llevaron a tomar la determinación de dar un paso al costado pese a contar con el apoyo de la dirigencia del club. La Junta Directiva tomó nota de su decisión y oficializó la salida del estratega argentino.

Con la renuncia confirmada, Guastatoya deberá definir en las próximas horas quién estará en el banquillo esta noche ante Municipal y en el partido de vuelta del domingo en El Trébol. Todo indica que Luis Pedro Molina, preparador de porteros del equipo, será el encargado de dirigir a los Pecho Amarillo en este crucial tramo de la competencia, aunque la Junta Directiva aún no ha realizado un pronunciamiento oficial al respecto.