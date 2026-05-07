Barcelona vs Real Madrid: El Camp Nou se prepara para una noche de título… o de suspenso

El clásico de este domingo entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou puede definir el título de LaLiga. El equipo azulgrana necesita ganar o empatar para coronarse campeón de inmediato, mientras que en la parte baja de la tabla la tensión aumenta con varios duelos directos y el Oviedo al borde del descenso.

La jornada 35 de LaLiga EA Sports inicia con el Levante-Osasuna, continúa el sábado con los partidos Elche-Alavés y Sevilla-Espanyol, y se cierra el lunes con el Rayo Vallecano-Girona. Ocho equipos están involucrados directamente en la lucha por la permanencia, junto al Oviedo, que recibe al Getafe; el Mallorca, que se enfrenta al Villarreal; y el Valencia, que visita al Athletic Club.

La gran atención está en la cima. El Barcelona será campeón este domingo si gana o empata ante el Real Madrid. Si pierde, deberá esperar. El equipo catalán llega como líder con 11 puntos de ventaja sobre los blancos, con 12 aún en disputa, en medio de dudas en el rival por la posible ausencia de Kylian Mbappé por lesión.

En la zona baja, el Oviedo vive una situación crítica. Está a nueve puntos de la salvación con 12 por jugarse y podría descender matemáticamente esta jornada si no vence al Getafe y si Sevilla o Alavés suman puntos.

El Levante también está en aprietos. Es penúltimo con 33 puntos, cuatro menos que la zona de salvación, y enfrentará a Osasuna, que con 42 unidades todavía no tiene asegurada su permanencia.

El Rayo Vallecano, con 42 puntos, disputará otro duelo clave frente al Girona, que llega en mala racha con tres derrotas consecutivas y suma 38 unidades. Esa cifra lo mantiene muy cerca del Alavés, que marca la zona de descenso y que visitará al Elche en un enfrentamiento directo.

El Espanyol atraviesa un momento complicado, con 17 partidos consecutivos sin ganar en 2026 y 39 puntos en la tabla. Este sábado enfrentará al Sevilla, que con 37 unidades apenas está un punto por encima del descenso.

El Valencia también está en alerta, con solo tres puntos de ventaja sobre la zona roja, y visitará al Athletic Club, que pelea por puestos europeos.

El Mallorca, apenas dos puntos por encima del descenso, recibirá al Villarreal, que ya aseguró su clasificación a la Liga de Campeones y busca mantener el tercer lugar.

En la parte alta, el Atlético de Madrid, cuarto en la tabla, se medirá al Celta tras su eliminación en semifinales de la Champions. El equipo colchonero está cerca de asegurar su clasificación a la próxima edición del torneo europeo, mientras que el conjunto gallego, sexto, lucha por mantenerse en puestos internacionales.

La jornada se presenta decisiva tanto en la pelea por el título como en la lucha por no descender.