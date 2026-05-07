Adiós a una era: FIFA anuncia que el Mundial 2030 será el último con álbum de Panini

La histórica relación entre la FIFA y Panini llegará a su fin. El organismo rector del fútbol mundial confirmó que el Mundial 2030 será la última edición con álbum oficial de la reconocida marca italiana, cerrando así más de seis décadas de alianza que comenzó en México 1970 y que acompañó a generaciones de aficionados alrededor del planeta.

A partir de 2031 los derechos exclusivos para la producción de coleccionables pasarán a manos de Fanatics y Topps, compañías que firmaron un acuerdo de largo plazo con la FIFA que abarcará tarjetas de intercambio, pegatinas y juegos de cartas coleccionables vinculados a las competiciones organizadas por el ente rector del fútbol mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó que la nueva alianza busca modernizar el mercado de artículos coleccionables y fortalecer el vínculo entre los aficionados, las selecciones y los jugadores. El convenio también incluirá coleccionables digitales, marcando un cambio importante en la estrategia comercial de la FIFA. Uno de los formatos más esperados es la tarjeta de Debut del Mundial con parches oficiales, un sistema ya popular en ligas estadounidenses como la NFL, la NBA y la MLB que consiste en retirar y autenticar un parche utilizado por un futbolista durante su debut en un Mundial para integrarlo dentro de una carta firmada por el propio jugador.

El anuncio llega en un momento delicado para Panini. Según documentos revelados por The Athletic, la compañía había analizado vender la empresa en 2025 y apostaba a que el impacto económico del Mundial 2026 ayudara a elevar su valuación. La marca italiana generó cerca de 720 millones de dólares en ventas netas con los productos del Mundial de Qatar 2022 y proyectaba ingresos de 1,480 millones para el Mundial 2026, por lo que la pérdida de la licencia de la FIFA representa un golpe significativo para sus finanzas y para su posición en el mercado global de coleccionables deportivos.

El fin de una tradición

Desde México 1970 hasta el próximo Mundial 2030, los álbumes de Panini se convirtieron en una tradición inseparable de cada Copa del Mundo, dejando una huella histórica entre millones de aficionados que crecieron completando sus colecciones con las figuritas de sus jugadores favoritos.

La única excepción en ese período fue el Mundial de Estados Unidos 1994, donde la marca italiana no tuvo los derechos, pero en todos los demás torneos Panini estuvo presente con sus característicos álbumes que se convirtieron en parte de la cultura popular de cada edición mundialista.

Fanatics, la empresa que asumirá los derechos a partir de 2031, prevé superar los 4,000 millones de dólares en ingresos por coleccionables en 2026 y ya concentra derechos exclusivos de varias de las principales competencias deportivas del mundo, entre ellas la NBA, NFL, MLB, Premier League y Fórmula 1.