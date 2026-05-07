Definido el grupo de Guatemala Sub-20 en el Campeonato Concacaf rumbo al Mundial 2027

Este jueves 7 de mayo se llevó a cabo el sorteo oficial del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 en la sede de Concacaf en Miami, Florida. El evento definió los tres grupos que competirán en México del 24 de julio al 9 de agosto en busca de la clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

Las 12 selecciones participantes fueron distribuidas en cuatro bombos de acuerdo con el Ranking Sub-20 Concacaf. Guatemala, que logró su clasificación directa al torneo tras ubicarse entre las seis mejores selecciones del ranking a octubre de 2025, fue colocada en el Bombo 2 junto a Panamá y Cuba. El sorteo determinó que la selección chapina dirigida por Sebastian Bini enfrentará en el Grupo B a México, Costa Rica y Antigua y Barbuda en una fase de grupos que promete alta competitividad.

El torneo servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán, marcando un hito histórico al ser la primera vez que el torneo se organiza conjuntamente por dos países de distintas confederaciones (UEFA y AFC). Además, el campeonato regional otorgará el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el campeón del certamen.

Así quedaron los grupos:

Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití

Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda

México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica

Las selecciones que alcancen las semifinales del Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 asegurarán automáticamente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Esto significa que Guatemala deberá finalizar entre los dos primeros lugares de su grupo para avanzar a la siguiente fase y mantenerse con vida en la carrera mundialista.

El campeón del torneo obtendrá además la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos—ya clasificado como país anfitrión de los Juegos Olímpicos—gane la competencia regional, el cupo olímpico será otorgado al subcampeón.

Guatemala enfrentará un desafío mayúsculo ante México, actual campeón del torneo tras vencer a Estados Unidos 2-1 en la final de la edición 2024, y Costa Rica, una de las potencias tradicionales de Concacaf en categorías menores. El calendario completo de partidos, las ciudades anfitrionas y los estadios se confirmarán en los próximos días tras la conclusión del sorteo oficial.