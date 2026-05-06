Xelajú MC recupera a José “Chucho” López para la semifinal ante Comunicaciones

Xelajú MC recibió una buena noticia de cara a las semifinales del Clausura 2026. El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional redujo la sanción de Jesús "Chucho" López de dos partidos a uno, lo que habilita al mediocampista para estar disponible en el partido de ida de las semifinales ante Comunicaciones que se disputará este jueves en el Estadio Cementos Progreso.

La reducción de la sanción es un alivio importante para el técnico Roberto Hernández, quien ya venía manejando varias bajas sensibles en el plantel superchivo de cara a la fase más importante del torneo. La noticia llega en el mejor momento para Xelajú, que afrontará las semifinales con importantes limitaciones en la portería tras la lesión de Rubén Darío Silva por rotura de tendón de Aquiles y la baja de Nery Lobos por una posible ruptura muscular que lo dejó fuera del partido ante Marquense.

Chucho López había sido expulsado en el partido de ida de los cuartos de final ante Marquense al minuto 32 por una falta que le costó la tarjeta roja directa, y el club había anunciado que buscaría apelar la sanción para reducirla. La apelación prosperó y el mediocampista estará disponible para el partido de ida ante Comunicaciones, en lo que es una buena noticia para un Xelajú que llega a las semifinales como líder del Clausura 2026 con 39 puntos y con el objetivo de llegar a la final y conquistar la octava luna de su historia.

Bajas en Xelajú

Roberto Hernández ha demostrado a lo largo del Clausura 2026 que su equipo es resiliente y capaz de sobreponerse a cualquier contratiempo. Pese a las bajas en la portería y las molestias de Elmer Cardoza y Kevin Ruiz, los Superchivos han mantenido su nivel competitivo y ahora recuperan a una pieza importante en el mediocampo para afrontar la serie ante Comunicaciones con mayores recursos.

La recuperación de Chucho López es especialmente valiosa considerando el contexto en el que llega Xelajú a las semifinales. El técnico Roberto Hernández había señalado que la expulsión del mediocampista en la ida ante Marquense les complicó el planteamiento táctico, por lo que su regreso le devuelve opciones importantes al esquema superchivo de cara al duelo ante los Cremas en el Cementos Progreso.

El partido de ida de las semifinales entre Comunicaciones y Xelajú MC se disputará este jueves 7 de mayo a las 8:00 PM en el Estadio Cementos Progreso, con la vuelta programada para el domingo 10 en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.