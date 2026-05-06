Antigua GFC y Marquense anuncian sus primeras bajas tras quedar eliminados del Clausura 2026

Antigua GFC y Marquense iniciaron esta semana su proceso de renovación de plantel tras quedar eliminados en los cuartos de final del Clausura 2026. El conjunto colonial, actual bicampeón del fútbol guatemalteco, comenzó a registrar sus primeras salidas aunque sin comunicados oficiales en sus canales institucionales. Fueron los propios protagonistas quienes confirmaron su desvinculación a través de redes sociales: Estuardo Sicán, Juan David Osorio y Enzo Fernández anunciaron que no continuarán defendiendo los colores del equipo panza verde en el próximo torneo, en lo que marca el inicio de una nueva etapa para el club colonial.

La salida de estos tres jugadores no pasa desapercibida ya que todos formaron parte de una de las etapas más exitosas en la historia reciente de Antigua GFC. Los tres fueron piezas del plantel que consiguió el bicampeonato al conquistar el Clausura 2025 y el Apertura 2025, imponiéndose en ambas finales ante Municipal en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Pese a la eliminación en cuartos de final ante Comunicaciones, el club colonial tiene el reto de reinventarse para mantener el nivel competitivo que lo llevó a la cima del fútbol nacional y llegar en óptimas condiciones a su participación en la Copa Centroamericana 2026.

Marquense, por su parte, también inició su proceso de reestructuración tras una temporada marcada por la lucha por la permanencia que se resolvió en la última jornada de la fase regular. Los Leones, que finalmente aseguraron su continuidad en la Liga Nacional, confirmaron las salidas de Carlos Salvador Estrada, Renato Mentía, Aarón Navarro, Elvi Elington y el guardameta Manuel Sosa, en lo que representa un cambio importante en el plantel de cara al Apertura 2026.

Una nueva etapa para ambos clubes

Con estas bajas confirmadas se espera que el movimiento en el mercado continúe en las próximas semanas para ambas instituciones. Antigua GFC deberá equilibrar las salidas de jugadores importantes con incorporaciones que mantengan su nivel competitivo de cara a una temporada que incluye la Copa Centroamericana Concacaf 2026, un reto regional que exige una plantilla renovada y con jugadores de calidad internacional.

Marquense, en cambio, buscará construir un plantel más sólido que le permita pelear desde el inicio del Apertura 2026 por los primeros lugares de la tabla, lejos de la zona de peligro donde estuvo durante gran parte del Clausura 2026. Los Leones saben que la permanencia no puede volver a ser el objetivo de una temporada y que necesitan refuerzos que les den mayor solidez tanto defensiva como ofensiva de cara al próximo torneo.

Ambos clubes tienen por delante un mercado de transferencias que definirá sus aspiraciones para la próxima temporada del fútbol guatemalteco. Las decisiones que tomen en las próximas semanas serán determinantes para saber si Antigua GFC puede recuperar el protagonismo que lo llevó al bicampeonato y si Marquense logra dar el salto de calidad necesario para competir con los equipos más fuertes de la Liga Nacional.