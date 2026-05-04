Liga Nacional: Definidos los días y horarios de las semifinales del Clausura 2026

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Liga Nacional: Definidos los días y horarios de las semifinales del Clausura 2026

El Clausura 2026 entra en su recta final con semifinales intensas: Comunicaciones y Xelajú MC reeditan una rivalidad histórica, mientras Municipal y Deportivo Mixco buscan avanzar a la final.

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Definidos los días y horario de las semifinales del Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Baíza).

Definidos los días y horario de las semifinales del Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Byron Baíza).

El torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su fase decisiva. Con las semifinales en disputa, cuatro equipos siguen en la pelea por el título y buscan coronarse como monarcas del futbol nacional.

Las llaves ya están definidas. Comunicaciones enfrentará a Xelajú MC, en una serie entre dos equipos históricos. Municipal jugará contra Deportivo Mixco, la sorpresa del torneo.

Ambas series se disputarán a partidos de ida y vuelta, lo que incrementa la exigencia táctica en cada encuentro. En los juegos de ida, Comunicaciones y Mixco serán locales e intentarán aprovechar esa condición para tomar ventaja.

Xelajú MC y Municipal deberán visitar escenarios complicados, con el objetivo de obtener un resultado favorable que les permita definir la clasificación en casa, con el respaldo de su afición.

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Las semifinales se perfilan como duelos cerrados, con planteles experimentados y equipos que disputarán cada balón a muerte. Con series de 180 minutos, cada jugada puede marcar la diferencia en la ruta hacia el campeonato.

Horarios de los partidos de semifinales

Partidos de ida – 6 y 7 de mayo del 2026

Mixco vs. Municipal
Miércoles 6 de mayo | 15.00 horas

Comunicaciones vs. Xelajú MC
Jueves 7 de mayo | 20.00 horas

Partidos de vuelta – 9 y 10 de mayo del 2026

Municipal vs. Mixco
Sábado 9 de mayo | 18.00 horas

Xelajú MC vs. Comunicaciones
Domingo 10 de mayo | 19.00 horas

Todo está listo para unas semifinales en las que los equipos buscarán avanzar a la final y acercarse al título del Clausura 2026.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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