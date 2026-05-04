Primera División: Nueva Santa Rosa y San Pedro empatan en la ida; Suchitepéquez toma ventaja

Las semifinales de la Primera División del Clausura 2026 arrancaron este fin de semana con dos resultados muy distintos que dejan las series abiertas de cara a los partidos de vuelta del sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Nueva Santa Rosa y Deportivo San Pedro FC empataron 1-1 en el Estadio Pedro García Arredondo en el duelo más esperado de la fase, con gol de Alexis Barrientos para los Paneleros y Santiago Gómez para los Shecanos, en una serie que sigue completamente abierta y donde el ganador obtendrá el boleto de ascenso directo a la Liga Nacional.

Suchitepéquez tomó ventaja en la otra llave al vencer en casa al Chichicasteco FC en el Estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango con goles de Fabricio González y Andrés Lezcano, dando un gran paso hacia la final y dejando a los visitantes con la obligación de remontar en el partido de vuelta del domingo a las 2:00 PM en el Estadio Tzocomá. Los Masheños llegan con ventaja pero la serie no está cerrada para un Chichicasteco que ha demostrado carácter a lo largo de la competencia.

Lo más llamativo de esta fase semifinal es el reencuentro entre Nueva Santa Rosa y San Pedro FC, ambos equipos tienen medio boleto de ascenso asegurado por haber llegado a la final del torneo anterior, por lo que el ganador de esta serie obtendrá el ascenso directo a la Liga Nacional, en lo que sería un hito histórico para cualquiera de los dos clubes que nunca han militado en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

Resultados de ida

Nueva Santa Rosa 1-1 San Pedro FC — Estadio Pedro García Arredondo

Suchitepéquez 2-0 Chichicasteco FC — Estadio Carlos Salazar Hijo, Mazatenango

Partidos de vuelta

San Pedro FC vs. Nueva Santa Rosa — Estadio Municipal Sampedrano

Chichicasteco FC vs. Suchitepéquez — Estadio Tzocomá

Nueva Santa Rosa llega al partido de vuelta en el Estadio Municipal Sampedrano de San Pedro Sacatepéquez con el empate como resultado, en una serie donde cualquier resultado es posible. Los Paneleros, que ya demostraron capacidad de remontada en la final del Apertura 2025, saben que necesitarán una victoria en territorio sampedrano para asegurar su boleto de ascenso directo. San Pedro, en cambio, jugará como local con el apoyo de su afición y buscará aprovechar esa ventaja para llegar a la final y completar el ascenso histórico que toda su afición anhela.