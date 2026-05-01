Primera División: fecha y hora de las semifinales del Clausura 2026

La Primera División del fútbol guatemalteco tiene todo listo para sus semifinales del Clausura 2026. Durante el congresillo del Comité Ejecutivo de la Liga Primera División se confirmaron días, horarios y sedes de los partidos de ida y vuelta, con cuatro equipos que llegan en buen momento futbolístico y con aficiones que han empujado en cada plaza.

El arranque de la fase semifinal será este sábado 2 de mayo con el duelo más esperado: Nueva Santa Rosa vs. San Pedro FC en el Estadio Pedro García Arredondo a las 8:00 PM.

La llave entre Nueva Santa Rosa y San Pedro FC es la más atractiva de la fase semifinal por lo que está en juego. Ambos equipos se enfrentaron en la final del Apertura 2025, donde Nueva Santa Rosa remontó un 0-2 adverso para ganar 4-2 en el global y coronarse campeón, y ahora se vuelven a ver las caras con el ascenso directo a la Liga Nacional como gran premio. El ganador de esta serie completará su boleto de ascenso y se convertirá en el primer equipo de estas instituciones en disputar la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

La otra semifinal enfrenta a Suchitepéquez y Chichicasteco FC este domingo 3 de mayo a las 7:00 PM en el Estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. Los Masheños llegan respaldados por su afición en casa, mientras que Chichicasteco FC ha construido su campaña desde el orden y la disciplina. A diferencia de la otra llave, en esta serie sí se permitirá presencia de afición visitante con cupos limitados de 500 aficionados en Mazatenango y 150 en el Tzocomá, con un costo de Q100 por entrada.

Calendario oficial de semifinales

Ida:

Nueva Santa Rosa vs. San Pedro FC — sábado 2 de mayo, 8:00 PM — Estadio Pedro García Arredondo

Suchitepéquez vs. Chichicasteco FC — domingo 3 de mayo, 7:00 PM — Estadio Carlos Salazar Hijo, Mazatenango

Vuelta:

San Pedro FC vs. Nueva Santa Rosa — domingo 10 de mayo, 1:00 PM — Estadio Municipal Sampedrano

Chichicasteco FC vs. Suchitepéquez — domingo 10 de mayo, 2:00 PM — Estadio Tzocomá

El congresillo también determinó que los cuatro partidos de semifinales serán de transmisión obligatoria, con una multa de Q100 por incumplimiento. Los árbitros serán designados desde la Liga Nacional y no serán los mismos quienes dirijan la ida y la vuelta de cada serie, garantizando imparcialidad en la fase más importante del torneo.