Roberto Hernández habla sobre las bajas de Xelajú para la semifinal ante Comunicaciones

Roberto Hernández compareció ante los medios tras la clasificación de Xelajú MC a las semifinales del Clausura 2026 y no ocultó las complicaciones que tendrá su equipo de cara a la serie ante Comunicaciones.

El técnico mexicano confirmó que los Superchivos llegan con bajas importantes en varias posiciones, empezando por la portería donde Rubén Darío Silva sigue fuera por rotura de tendón de Aquiles y Nery Lobos no pudo jugar ante Marquense por una lesión muscular que aún no se descarta como ruptura. "Nery al parecer tiene una ruptura muscular, al parecer no está grave, no está fuerte y estamos tratando de recuperarlo para la siguiente serie", explicó Hernández sobre la situación de su segundo portero.

Sobre el tercer guardameta Estuardo Chang, quien asumió la titularidad ante Marquense, Hernández fue positivo y destacó la actitud del joven portero ante una situación inédita. "A Tato le dijimos que jugara, que disfrutara. Hay muchos jugadores que nunca en su vida juegan una liguilla así que le dije que la disfrutara", señaló el técnico, quien también reveló que el hecho de no poder contar con Lobos sí les movió los planes. "Sí nos movió lo de Nery, esperábamos tenerlo, ha tenido buenas actuaciones últimamente y decidimos no arriesgarlo", admitió Hernández.

Las bajas no se limitan a la portería. Jesús "Chucho" López cumple suspensión por la expulsión en el partido de ida ante Marquense y aunque el club buscará apelar para que la sanción se reduzca a un partido, su presencia en la primera semifinal ante Comunicaciones es muy dudosa. Elmer Cardoza y Kevin Ruiz también son bajas aunque podrían ir al banco sin estar recuperados al cien por ciento. Ante tantas ausencias, Hernández decidió incluir varios juveniles en la banca para el partido ante Marquense, una decisión que refleja la confianza del técnico en las nuevas generaciones del club quetzalteco.

Un plantel resiliente

Pese al cúmulo de bajas, Hernández se mostró confiado en la capacidad de su grupo para afrontar los retos que vienen. "Nosotros somos resilientes, nos anteponemos a todo, a las lesiones, los desgarros, el plantel lo asume muy bien", afirmó el técnico, dejando claro que el espíritu del equipo no se verá afectado por las ausencias. Hernández también habló sobre cómo ve a Comunicaciones de cara a las semifinales y no subestimó al rival albo. "Es un rival difícil, fuerte en su casa y que ha mejorado, con este nuevo delantero que tienen", señaló el estratega.

El técnico también dejó un mensaje de confianza sobre las opciones de su equipo en la liguilla. "Tenemos muchos elementos para ser campeones, somos resilientes", afirmó Hernández.

El partido de ida de las semifinales entre Comunicaciones y Xelajú MC se disputará el jueves 7 de mayo en el Estadio Cementos Progreso, donde los Cremas buscarán aprovechar su condición de local para tomar ventaja en una serie que promete ser de altO nivel entre dos de los equipos más importantes del fútbol guatemalteco.