Mbappé queda fuera de la convocatoria del Real Madrid para el clásico ante el Barcelona

Kylian Mbappé no estará en el Clásico. El Real Madrid confirmó su convocatoria para el duelo ante el Barcelona en el Camp Nou y el nombre del delantero francés no figura en la lista de Álvaro Arbeloa, quien no pudo contar con él al no recuperarse completamente de la lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Mbappé había generado cierta esperanza al superar pruebas médicas y completar el entrenamiento del viernes, pero el sábado no pudo repetir el trabajo de campo con el grupo y finalmente quedó descartado por segundo partido consecutivo.

La ausencia del francés se produce en medio de una semana cargada de polémica. Su viaje a Cerdeña junto a su pareja durante el proceso de recuperación y la imagen de abandonar Valdebebas entre risas el jueves, en pleno escándalo por la pelea entre Valverde y Tchouaméni, generaron críticas en el entorno merengue. El técnico Arbeloa salió en su defensa. "Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar. Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid", señaló el estratega.

Mbappé se suma a una lista de ocho bajas que convierte este Clásico en uno de los más complicados en cuanto a disponibilidad de jugadores para el conjunto merengue. Federico Valverde no estará por el traumatismo craneoencefálico sufrido tras la pelea con Tchouaméni en Valdebebas, mientras que Rodrygo, Militao, Mendy, Güler, Carvajal y Ceballos también son bajas. La única buena noticia para Arbeloa es el regreso del portero Thibaut Courtois, quien se recuperó de su lesión muscular y se espera que sea titular en el Camp Nou.

Un Clásico con todo en juego

Al Real Madrid solo le vale ganar para evitar que el Barcelona se proclame matemáticamente campeón de LaLiga en el Camp Nou. Si los azulgranas logran al menos un empate este domingo serán campeones de manera matemática, en lo que sería un momento histórico para el fútbol español al ser la primera vez que un equipo celebra el título en un Clásico. Arbeloa buscará evitar la fiesta culé con una plantilla limitada y en un momento de máxima tensión interna tras varios escándalos durante las últimas semanas.