¡Victoria y título! Barcelona gana el Clásico 2-0 al Real Madrid y se corona bicampeón de LaLiga

El Barcelona escribió este domingo una página histórica en el fútbol español. Los azulgranas vencieron 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en la jornada 35 de LaLiga y se coronaron campeones de la Liga 2025-26, conquistando su 29º título liguero por segundo año consecutivo en lo que es la primera vez en la historia que un equipo se proclama matemáticamente campeón en un Clásico ante su eterno rival.

El Barcelona cierra el torneo con 91 puntos en una temporada de dominio absoluto bajo la dirección de Hansi Flick, quien dirigió el partido horas después de recibir la noticia del fallecimiento de su padre.

Marcus Rashford abrió el marcador con un lanzamiento de falta directa que clavó en la escuadra en los primeros minutos del partido, en lo que fue un golpe tempranero que cambió el rumbo del Clásico. Apenas diez minutos después del primer gol, Dani Olmo dejó un taconazo en el área para Ferran Torres, quien definió con un potente disparo desde el punto de penalti para el 2-0 que sentenció prácticamente el partido en la primera mitad. El Real Madrid, muy mermado con ocho bajas incluyendo a Mbappé y Valverde, apenas pudo generar peligro sobre la portería de Joan García con un disparo de Gonzalo al lateral de la red como la ocasión más clara de los merengues.

En la segunda mitad el guion fue prácticamente el mismo con un Barcelona que buscó el tercero para cerrar definitivamente el partido y un Real Madrid muy espeso que apenas logró encerrar durante algunos minutos al equipo de Flick en su campo pero sin capacidad de recortar distancias en el marcador. Al pitazo final el Camp Nou estalló en celebración en lo que fue una noche histórica para el fútbol español y para el Barcelona, que conquista el título de LaLiga en el partido más esperado de la temporada y de la manera más especial posible.

Un título dedicado a Flick

La victoria tiene un sabor especialmente emotivo para Hansi Flick, quien dirigió el Clásico horas después del fallecimiento de su padre ocurrido en la mañana del domingo. Los jugadores del Barcelona lucieron brazalete negro durante el partido y dedicaron el título a su técnico en uno de los momentos más emotivos que ha vivido el Camp Nou en los últimos años. Flick culmina así una temporada extraordinaria al frente del conjunto azulgrana que ha dominado LaLiga de principio a fin con una regularidad aplastante que no dejó dudas sobre quién merecía el título