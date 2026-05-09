Arjona en La Bombonera: presenció la sorpresiva eliminación de Boca Juniors ante Huracán

Ricardo Arjona no solo está conquistando Buenos Aires con su música sino también con su pasión por el fútbol. El cantautor guatemalteco fue captado este sábado en La Bombonera durante el partido entre Boca Juniors y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Arjona, conocido seguidor confeso del Xeneize, aprovechó una tarde libre de su gira para asistir a uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino, donde fue captado por las cámaras de la transmisión oficial sentado en uno de los palcos principales con lentes de sol y un gorro, intentando pasar desapercibido aunque sin lograrlo.

Su presencia no tardó en generar revuelo entre los más de 50,000 espectadores presentes en La Bombonera, quienes celebraron ver al artista guatemalteco viviendo el partido con la misma intensidad que un aficionado local. Arjona se encuentra actualmente en Buenos Aires cumpliendo un hito histórico para cualquier artista latinoamericano, con 14 presentaciones consecutivas con boletos agotados en el Movistar Arena en su gira titulada "Lo que el Seco no dijo", que ha reafirmado su estatus como el artista extranjero más querido en el país sudamericano.

Sin embargo la tarde no terminó siendo lo que esperaba el cantautor y los seguidores del Xeneize. Pese al apoyo de Arjona desde la tribuna, Huracán dio la sorpresa y se impuso 3-2 en tiempo suplementario eliminando a Boca Juniors del Torneo Apertura 2026. El partido había comenzado mal para los locales ya que Huracán abrió el marcador con un gol de Leonardo Gil apenas en el minuto 5, aunque Boca logró remontar antes de que el encuentro se fuera a la prórroga donde los visitantes terminaron sentenciando la clasificación.

La visita de Arjona a La Bombonera es una muestra más de la estrecha relación que el cantautor guatemalteco mantiene con Argentina y con el fútbol en general. El artista oriundo de Jocotenango, Sacatepéquez, es uno de los guatemaltecos más reconocidos en el mundo del espectáculo latinoamericano.