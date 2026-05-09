Municipal aplasta a Mixco 5-0 y clasifica a la final del torneo Clausura 2026

Municipal selló este sábado 9 de mayo su boleto a la gran final del Clausura 2026 con una goleada histórica de 5-0 sobre el Deportivo Mixco en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, cerrando la serie con un aplastante global de 7-0 que refleja la superioridad de los Rojos en ambos partidos. El equipo de Mario Acevedo disputará su tercera final consecutiva del torneo guatemalteco en una actuación que no dejó lugar a dudas desde los primeros minutos del encuentro.

El partido comenzó con Mixco tomando la iniciativa en los primeros compases, pero Municipal fue creciendo progresivamente hasta dominar el encuentro de manera absoluta. Jonathan Franco abrió el marcador al minuto 25 y Pedro Altán amplió la ventaja al 28 aprovechando un error en la salida de los Chicharroneros, poniendo el global 4-0 y acabando con cualquier ilusión de remontada para Mixco antes del descanso.

En la segunda mitad la historia fue aún más contundente con César Calderón anotando el tercero al 50, César Archila poniendo el cuarto al 78 y José Morales cerrando la cuenta al 84 con un tiro sutil para el 5-0 definitivo que sentenció la goleada histórica.

La noche de Mixco fue especialmente complicada con varias tarjetas amarillas y la expulsión de Nixsón Flores al minuto 57 que dejó a los Chicharroneros con diez hombres en el tramo final del partido.

El equipo de Fabricio Benítez había llegado a El Trébol con la necesidad de remontar el 0-2 del partido de ida con al menos tres goles de diferencia, una misión que quedó descartada desde el momento en que Municipal marcó sus primeros dos goles en la primera mitad.

Municipal a la final por tercera vez

Con el global de 7-0, Municipal avanza a la gran final del Clausura 2026 donde esperará al ganador de la otra semifinal entre Xelajú MC y Comunicaciones que se disputará este domingo a las 7:00 PM en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Los Rojos llegan a la final como el equipo más regular de la temporada con 86 puntos en la tabla acumulada y con la solidez que han demostrado a lo largo de toda la liguilla.

La clasificación de Municipal a su tercera final consecutiva confirma el dominio del club capitalino en el fútbol guatemalteco en los últimos años. Los Rojos buscarán en esta final conquistar el título número 33 de su historia ante un rival que aún está por definirse entre Xelajú MC y Comunicaciones, en lo que promete ser una gran final del Clausura 2026 que el fútbol guatemalteco ya tiene marcada en el calendario.