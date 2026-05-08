“Estuvimos solos”: Figueroa arremete contra la afición de Comunicaciones tras el empate ante Xelajú

Marco Antonio Figueroa volvió a ser noticia por sus declaraciones tras el empate 2-2 de Comunicaciones ante Xelajú MC en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026. El técnico chileno explotó en conferencia de prensa contra un sector de la afición que lo insultó desde tribuna durante el partido y no escatimó en palabras para expresar su malestar.

“Desde el inicio, desde que estábamos peleando el descenso, sabíamos que estábamos solos. No importa que el estadio esté lleno, nosotros siempre fuimos apoyados por la misma gente que está atrás de la portería”, afirmó el Fantasma antes de ir más directo. “Por eso me da tristeza todo lo que me gritan los tarados que se ponen atrás de la banca, todos, una bola de tarados”, expresó el técnico.

Figueroa también encendió las alarmas al anunciar que al finalizar la temporada habrá una reestructuración masiva del plantel. “De este plantel se van 12, porque en este plantel no todos merecen estar en un equipo como Comunicaciones”, afirmó el chileno, quien incluso se incluyó en esa posible lista de salidas. “A lo mejor yo soy el 13, porque a veces todo esto cansa, cansa mucho la verdad”, señaló.

El técnico también recordó el trabajo que ha hecho desde su llegada al club. “A mí me trajeron para hacer un trabajo y yo cumplí a cabalidad. A mí me dijeron: salva a mi equipo, y salvé al equipo, y lo tengo jugando semifinales y no están contentos”, remarcó Figueroa.

El técnico también fue crítico con el nivel del plantel actual y dejó un mensaje directo para la directiva y la afición. “Lo que merece Comunicaciones no es lo que tiene ahora, pero es lo que hay. A mí me dicen Fantasma, no me dicen Harry Potter”, señaló Figueroa, quien también recordó que el equipo venía del último lugar de la tabla antes de su llegada. “A ustedes se les olvidó que este equipo hizo 20 puntos, último lugar de la tabla general. Se les olvidó todo el esfuerzo que hicimos para poder salir de esa zona”, afirmó el chileno.

Comunicaciones obligado a ganar

Pese al tono explosivo de sus declaraciones, Figueroa reservó un mensaje de aliento para la afición fiel y dejó claro el objetivo de cara al partido de vuelta. “Lo único que le digo a la banda, a la fiel, que vamos a ir a ganar el partido a Quetzaltenango”, afirmó el técnico, quien también lamentó las ausencias de Ortiz y Domínguez. “A nosotros nos pesa mucho no tener a Ortiz y Domínguez, que fueron clave para salvar al equipo”, señaló.

El empate 2-2 deja a Comunicaciones en una situación complicada de cara a la vuelta del domingo 10 de mayo a las 7:00 PM en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Los Cremas están obligados a ganar para avanzar a la final ya que el criterio de desempate favorece a Xelajú MC por haber terminado como líder del Clausura 2026. Una derrota o un empate clasificaría a los Superchivos, por lo que Comunicaciones deberá hacer un partido histórico en uno de los estadios más difíciles de la Liga Nacional para seguir con vida en el torneo.