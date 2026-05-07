Deportivo Marquense inicia reestructuración: estos son los jugadores que han quedado fuera del equipo

Deportivo Marquense comenzó a mover sus piezas tras quedar eliminado en los cuartos de final del torneo Clausura frente a Xelajú MC.

La dirigencia de los leones tomó decisiones importantes de cara a la próxima temporada, iniciando una profunda reestructuración del plantel, aunque manteniendo intacta la confianza en el cuerpo técnico encabezado por el mexicano Omar Arellano.

El estratega llegó en uno de los momentos más complicados para la institución de los leones, con el equipo golpeado anímicamente y seriamente comprometido en la lucha por no descender. Sin embargo, Arellano logró cambiarle el rostro a Marquense, levantó a un grupo que parecía perdido y terminó convirtiéndolo en uno de los protagonistas de la fase final, aunque el esfuerzo no alcanzó para superar la primera ronda del campeonato.

Mientras el proyecto deportivo continúa bajo la dirección del técnico mexicano, la directiva ya inició la limpieza del plantel. Hasta el momento son siete los jugadores que no continuarán en la institución.

La salida que más llama la atención es la de su capitán, Carlos Salvador Estrada, quien regresó al club para aportar experiencia y liderazgo en la lucha por la permanencia. El defensor estaba a préstamo por parte de CSD Municipal y, tras finalizar el vínculo, deberá volver al conjunto escarlata para definir su futuro en la Liga Nacional.

A Estrada se suman las bajas de:

Aarón Navarro

Manuel Sosa

Elvi Ellington

Renato Mencía

Juan Villalobos

Alexander Cifuentes

En Marquense no se descartan más salidas en los próximos días, mientras la dirigencia analiza qué futbolistas seguirán dentro del proyecto y cuáles serán los refuerzos para la nueva campaña. El objetivo de los leones de San Marcos será consolidar un plantel competitivo que les permita pelear en la parte alta de la tabla y evitar nuevamente los problemas de descenso que marcaron las últimas dos temporadas.