Antigua GFC apuesta por goles: firma al máximo artillero guatemalteco del Clausura 2026

El cuadro de la Antigua GFC, dirigido por el argentino Mauricio Tapia, dio a conocer este jueves a su primer refuerzo para el Torneo Apertura 2026, con lo que comenzó la reestructuración de su plantel para la próxima temporada, en la que afrontará el campeonato nacional y compromisos internacionales.

El cuadro colonial cerró su participación en el Clausura 2026 tras quedar eliminado en los cuartos de final frente a Comunicaciones, resultado que puso fin a sus aspiraciones de alcanzar el tricampeonato.

Después de ese desenlace, la directiva comenzó movimientos en la plantilla, con las salidas de Ezo Hernández Fernandes, Juan Osorio y Estuardo Sicán, con el objetivo de renovar el grupo y fortalecer cada línea del equipo.

En ese contexto, Antigua GFC llegó a un acuerdo con el delantero guatemalteco Willian Jehú Fajardo, quien se incorpora como nuevo elemento ofensivo del conjunto panza verde.

Fajardo llega procedente del Atlético Mictlán, club que perdió la categoría, respaldado por haber sido el goleador nacional del Torneo Clausura 2026, con 11 anotaciones, lo que lo consolidó como uno de los atacantes más efectivos del campeonato.

El club oficializó la llegada del jugador por medio de sus redes sociales, donde expresó: “Antigua GFC informa la incorporación del jugador Jehú Fajardo al primer equipo”.

Con 25 años, Jehú Fajardo cuenta con experiencia en varios equipos de la Liga Nacional, lo que le aporta recorrido y conocimiento del medio local. A lo largo de su carrera ha defendido los colores de:

Deportivo Mictlán

Achuapa

Guastatoya

Comunicaciones

Sanarate

Ahora, el atacante buscará trasladar su cuota goleadora a Antigua GFC y convertirse en una pieza clave en el esquema de Mauricio Tapia, con el objetivo de pelear nuevamente por el título del futbol guatemalteco y destacar en el ámbito internacional.